Henrique Capriles, aseguró este domingo que el presidente Nicolás Maduro es un “farsante y golpista” que no quiere elecciones de ningún tipo.

En respuesta al tuit de una usuaria de Twitter Gabriela Gonzalez, donde citaba declaraciones del presidente Maduro donde aseguraba que estaba ansioso para que se convocaran elecciones para darle “una pela” a la oposición.

El Gobernador de Miranda, aseguró además en su cuenta de Instagram que a los venezolanos nadie los inhabilita, “el poder es de ustedes, el país también, yo no me he rendido ni pienso hacerlo porque Venezuela siempre valdrá la pena! Nos vemos mañana! Vamos Venezuela”.

El farsante y golpista no quiere elecciones de ningún tipo!Nosotros seguimos en defensa de la Constitución!NO al AUTOGOLPE! https://t.co/cirvlZ0apG

— Henrique Capriles R. (@hcapriles) 9 de abril de 2017

Maduro: “Yo estoy ansioso de que se convoque a elecciones de gobernadores y alcaldes rápidamente para darles una pela” — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) 9 de abril de 2017