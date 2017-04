Al llegar la “Marcha del Silencio” a las inmediaciones de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), el Gobernador Henrique Capriles agradeció a todos los venezolanos que se movilizaron y dijo que no hubo represión porque no la ordenaron.

“No hubo represión porque no la ordenaron, no hubo paramilitares porque no lo ordenaron. Esto confirma la legitimidad de nuestra lucha, que se trata de un pueblo pacífico que busca reivindicarse”. Refirió en un video difundido en su cuenta twitter.

Queremos se cumpla la Constitución

Frente a la CEV, Capriles se dirigió a la concentración y dijo que la principal necesidad de los venezolanos es que se cumpla con la Constitución.

“Nosotros lo que queremos son elecciones, que haya alimentos, medicinas y que no haya represión”.

A los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana les manifestó que la oposición responde a sus intereses también como familia venezolana que son.