Detienen a chilenos que robaban en Brasil: Se hacían pasar por venezolanos . Una banda de seis chilenos que robaban en lujosas casa, malls y restaurantes de Rio de Janeiro y Sao Paulo, fueron detenidos en Brasil. Imágenes de cámaras de seguridad de restaurantes y edificios captaron cómo operaban los cuatro hombres y dos mujeres . La policía inició la investigación desde hace algún tiempo, y lograron dar con su paradero tras el apoyo entregado por el consulado chileno. Los funcionarios encontraron diversas especies de lujo en el domicilio de los delincuentes, tales como carteras Louis Vuitton, lentes, joyas y relojes . Además, tenían pasaportes falsos, ya que se hacían pasar por venezolanos . Fuente: www.chvnoticias.cl