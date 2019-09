View this post on Instagram

Capturados tres adolescentes que maltrataban animales en en Bejuma Gracias al patrullaje en la web que diariamente realiza el Cicpc, se pudo conocer de un video que se estaba difundiendo en redes sociales, donde se aprecian a tres adolescentes maltratando de manera radical a un cachorro de aproximadamente dos meses de vida, arrojandolo en un balde de agua y posteriormente lo ingresaban a una lavadora. Pesquisas de la Subdelegación Bejuma inician las investigaciones y logran la aprehensión de los jóvenes de 17, 13 y 12 años de edad en Bejuma, estado Carabobo, quienes serán presentados ante la Fiscalia del Ministerio Público en materia de Responsabilidad Penal en menores de la Circunscripción Judicial del rstado Carabobo. #Cicpc #PorTuSeguridad #TuDenunciaEsLaPazDeTodos #Seguridad #DouglasRico #Venezuela #PoliciaCientifica #CriminalisticaCicpc #EficienciaOnada #GobiernoDeCalle #Policia #Criminalistica #paz #instagram #atención #información #Urgente #UltimaHora #Noticia #sucesos #Carabobo