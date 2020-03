View this post on Instagram

🚨Fueron Sorprendidos 2 Ladrones en Naguanagua Por Los Pesquisas del Eje de Vehículo “Las Acacias” 🚨 . . Nuestros funcionarios se encontraban en lugares estratégicos en el municipio Naguanagua, ya que por el modus operandi presumíamos que volverían a delinquir en los robos de vehículo. . . Observan los pesquisas como un vehículo se estaciona y descienden dos sujetos y empezaron hacerse señas y dándole a las manillas de los vehículos, es cuando procedemos a la captura de los mismos quienes tenían en sus poderes dos (2) teléfonos 📲 SOLICITADOS en robos de vehículo en la zona de Naguanagua. . . Adicionalmente se les incauta en la vivienda de uno de ellos, documentos que fueron mencionados por la victima de un Robo, razón por la cual procedimos a aprehenderlos y notificar al ministerio público. . . Observen las fotos de los delincuentes, si ustedes lo reconocen que fueron los autores de los robos en la Naguanagua por favor acudir al Eje de vehículos, Base Las acacias y buscar al Comisario Glen Ochoa. . . Seguiremos desplegados en centros comerciales, urbanizaciones donde se han presentado estos hechos delictivos. . . #LosBuenosSomosMas🏆 @douglasricovzla @delegacionestadalcarabobo @dir_vehiculos_cicpc @ramirezjcicpc