El delantero carabobeño Josef Martínez fue titular junto a Messi en la goleada del Inter de Miami (Equipo de la Major League Soccer) 4 goles por 0, ante el Atlanta United, por la segunda jornada de la Leagues Cup.

También en otro reciente fichaje, Sergio Busquets, partió desde el once inicial del técnico argentino, Gerardo «Tata» Martino.

Messi abriría el marcador empezando el partido, exactamente al minuto ocho de la primera mitad, con asistencia perfecta de su antiguo compañero en el Fútbol Club Barcelona, y ahora en el Inter de Miami, el mediocampista español Sergio Busquets.

El segundo gol de Miami también llegó gracias a Messi con una jugada en pared con el finlandés Robert Taylor, por la banda izquierda, y este mismo se la devuelve al argentino hasta el punto penal para definir de pierna derecha al poste derecho del guardameta Brad Guzan.

El tres a cero llegó gracias al control de balón de Messi por la banda derecha, luego se la pasó a Benjamin Cremaschi, quien le dio la asistencia al delantero nacido en Finlandia, Robert Taylor, quien marcó un golazo pegándole de zurda hacía el segundo poste. Se fueron al descanso con goleada de 3×0.

Robert Taylor también marcó el cuarto gol de Miami al minuto 53 de la segunda parte con asistencia de Lionel Messi para cerrar la goleada del Inter al Atlanta United de cuatro goles por cero.

Con este resultado, el Inter de Miami quedó primero con puntaje perfecto en el grupo «J» y de esta manera clasificó a los dieciseisavos de final de la «Leagues Cup».

Taylor bags a brace 2️⃣

Messi sets up Taylor for our FOURTH of the night 👏#MIAvATL | 4-0 pic.twitter.com/ssG8CyqXWu

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2023