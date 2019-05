View this post on Instagram

Hoy junto a mis hermanos de lucha @romnyflores @bozotamayo @antonioromanlibertador @caraboboamplio sociedad civil carabobeña y organizaciones polìticas entregamos un documento a las FFAA en la Brigada Blindada Fuerte Paramacay siguiendo la agenda de nuestro Presidente @jguaido @asambleanacional , nada ni nadie detendrà la #Libertad de #Venezuela🇻🇪 juntos lo vamos a lograr, saliendo vía Guacara a seguir la lucha. #eldiputadodelosciudadanos