Ciudadanos de al menos 12 regiones del país denunciaron, a través de las redes sociales, fallas eléctricas este jueves en el día y la noche.

De acuerdo con el portal TVVenezuela, los estados con deficiencias en el suministro eléctrico son: Zulia, Carabobo, Miranda, Aragua, Monagas, Falcón, Anzoátegui, Táchira, Sucre, Lara, Barinas, Mérida.

En Lara desde las 4:00 a.m, vecinos de distintos sectores de Bobare protestaron debido a que no cuentan con el servicio de energía eléctrica desde hace cinco días, no tienen agua y les falta el gas doméstico, reportaron en twitter,

Jorge Rodríguez informó el pasado miércoles que los horarios especiales en las actividades laborales y educativas se mantendrían hasta el viernes, debido a reparaciones en el sistema eléctrico nacional.

#Ahora Reportan fallas eléctricas en gran parte del país. Ayúdanos a ampliar esta información. Indícanos con ubicación (ciudad y estado), fecha y hora los lugares que no cuentan con servicio eléctrico. ¡Contamos contigo! #TVVNoticias #TVVenezuela — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) April 26, 2019

Estimado usuario no tenemos registros para la zona, por favor podría indicarnos la dirección detallada de la zona afectada a fin de dar respuesta del caso. @igorgavidia — CORPOELEC Informa (@CORPOELECinfo) April 25, 2019

#Lara Desde las 4 a.m vecinos de distintos sectores de BOBARE llevan a cabo una protesta debido a que no cuentan con el servicio de energía eléctrica desde hace cinco días, no tienen agua y les falta el gas doméstico. Atención @CORPOELECinfo @gestionperfecta @CorpoelecLara pic.twitter.com/sshnahiF8E — Ramón Veliz Periodista (@RamonVeliz) April 25, 2019