En el arranque de la segunda vuelta de la liga, Carabobo empató 1-1 con Estudiantes de Mérida en la visita al estadio Guillermo Soto Rosa. Los granates sumaron un punto más para permanecer en la cuarta posición de la tabla de la FUTVE.

Francisco Flores abrió el marcador a favor de los carabobeños al minuto 31, disparando en el área chica tras un desborde de Michael Covea en la banda izquierda. Wilfredo Peña igualó el encuentro al minuto 54, después del cobro de un tiro de esquina.

Carabobo acumula 25 puntos en 15 partidos; solo superado por Caracas (26 ptos), Táchira (29 ptos) y Academia de Puerto Cabello (35 ptos). Según Transfermarkt, tienen siete partidos en fila sin perder: cuatro victorias y tres empates.

El regreso de la Liga FUTVE

Tras un mes de pausa, la Liga FUTVE reanudó el fútbol para iniciar la segunda vuelta del campeonato. Otros resultados de la jornada 16 fueron:

Metropolitanos 0 – 1 Portuguesa F.C

Hermanos Colmenárez 1 – 2 Mineros de Guayana

Rayo Zuliano 0 – 0 UCV

Caracas FC 2 – 0 Monagas SB

Zamora FC 3 – 2 Angostura

Deportivo Táchira 2 – 0 Deportivo La Guaira

El once ideal de la fecha tuvo a Alain Baroja (Caracas) en la portería; Diego Luna (Caracas), Carlos Rivas (Táchira) y Henri Pernía (Portuguesa) en defensa; Nelson Hernández (Táchira), Robert Garcés (Zamora), Maurice Cova (Táchira) y Rubén Rojas (Portuguesa) en mediocampo; Brayan Alcocer (Mineros), Richard Blanco (Portuguesa) y Ade Oguns (Caracas) en ataque.

Previa a la jornada 17

Carabobo jugará contra Portuguesa el viernes 30 de junio a las 6:00 PM, en el estadio General José Antonio Páez en Araure. Ese mismo día, Angostura recibirá al Deportivo Táchira.

Lee también: Deportivo Táchira vence a La Guaira y queda a seis puntos del líder Puerto Cabello

Academia de Puerto de Cabello volverá a la acción versus Zamora el sábado 01 de julio a las 6:15 PM, en el estadio La Bombonerita. También, Estudiantes de Mérida visitará a Mineros de Guayana.

El domingo 02 se cierra la jornada con tres encuentros: La Guaira vs Caracas, Monagas vs Rayo Zuliano, Hermanos Colmenárez vs Metropolitanos.

