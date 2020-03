Durante más de 15 días se ha extendido la crisis por combustible en Carabobo, afectando a múltiples sectores. Tal es el caso de los trabajadores del transporte público, quienes exigieron a las autoridades que les permitan surtir sus unidades para poder trabajar, ya que dependen del traslado diario de pasajeros para mantener a sus familias.

Según Jackson Sandoval, transportista, el problema del abastecimiento de gasolina o gasoil afecta a todo el sistema de transporte del estado. “Vivimos del día a día y si no trabajamos, no comemos (…) somos muchos los transportistas que no estamos trabajando, muchas familias sin sustento y no tenemos ayuda monetaria”, dijo.

En la misma situación está José Gregorio Zavala, quien junto al resto de sus compañeros tiene más de dos semanas con su unidad de transporte paralizada y sin una gota de gasoil, ya que los efectivos militares y policiales a cargo de las estaciones de servicio les niegan la posibilidad de abastecerse.

“Nosotros lo que hacemos es prestar un servicio público”, señaló Zavala al resaltar que de ellos depende la movilización de los empleados de los sectores priorizados que deben salir a laborar. “Hicimos una cola en la Morocha y los guardias nos sacaron a todos diciendo que para el sector transporte no había nada. Nos patearon, porque eso es lo que hacen, patearnos”.

Para Johan Da Silva, también transportista, se trata de una situación “muy crítica” que afecta el sustento de su hogar y el de los demás trabajadores del volante. Es por ello que fue enfático al solicitarles a las autoridades regionales que les permitan abastecer sus autobuses.

“Se habían comprometido con prestarnos el apoyo, pero no lo han hecho”, agregó Da Silva.

Alcis Fernández denunció el cobro irregular del carburante en dólares. “Hasta la gasolina está dolarizada por la bendita corrupción en cada estación de servicio, donde nos cobran en dólares para poder echar un poquito de gasoil o gasolina”. Según su testimonio, un transportista no logra reunir durante un día ni siquiera el equivalente a 20 dólares.

“Necesitamos trabajar porque ya hay hambre. Necesitamos que nos vendan gasolina y gasoil. Que nos dejen cargar para poder darles un servicio a los pocos que deben salir a trabajar”, sentenció Fernández.

Desde el jueves 12 de marzo se registran fallas con el despacho de combustible en Carabobo. Con el pasar de los días y la entrada en vigencia del decreto de cuarentena el martes 17, la escasez de gasolina y gasoil se ha agudizado. Aunado a esto, el suministro quedó limitado únicamente a los sectores priorizados y las personas con salvoconducto, pero la medida no se ha cumplido del todo.

La falta de información clara respecto a las estaciones de servicio que están habilitadas también ha sido un factor que ha entorpecido el proceso, incluso para los sectores exentos del decreto de cuarentena. En algunos puntos, como El Prado, Paramacay, Guaparo y Montemayor se observan largas filas de vehículos a la espera.