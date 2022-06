Caravana con cientos de migrantes venezolanos tramita documentos en México para avanzar a EE.UU.

La caravana migrante que partió del sur de México, el pasado lunes, con cerca de 15 mil personas, de unos 20 países, intenta abandonar el estado mexicano de Chiapas, ya con documentos bajo el brazo, para continuar su camino hacia Estados Unidos, que busca un acuerdo migratorio en la Cumbre de las Américas.

Este miércoles, la caravana se mantuvo en el municipio de Huixtla, a unos 42 kilómetros de Tapachula, fronteriza con Guatemala, tramitando documentos de estancia legal, entre ellos las llamadas formas migratorias múltiples y las visas por razones humanitarias que les permiten transitar de manera legal por México.

El documento llamado Forma Migratoria Múltiple (FMM) es el que acredita la estancia legal en el país y con el que los extranjeros tienen -regularmente- 186 días para poder salir del país y moverse por el territorio mexicano.

Son miles de extranjeros los que han acudido a la oficina migratoria de Huixtla, caminando unos 5 kilómetros, mientras que otros van en transporte público, taxi o colectivo.

En una decisión extraordinaria, las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) han ofrecido los documentos a todas aquellas personas extranjeras que requieran obtener sus trámites migratorios.

Obtienen documentos

El venezolano Jose Cruz, quien salió en la caravana el lunes, fue uno de los miles que se enteró que el INM estaban entregando los documentos, acudió y esperó por tres horas para que le otorgaran su FMM –con vigencia de 30 días- para transitar de manera libre por el país.

«Les estoy diciendo a todos que vayan por su documento, anoche estuvimos hablando con las personas de migración y nos dieron este documento para circular por México», contó alegre.

Hasta este miércoles las autoridades del INM habían entregado más de 2 mil 100 documentos y por ahora están revisando quien cuenta con el protocolo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para entregarles visas por razones humanitarias.

Otra migrante venezolana, Heydy Mar, quien viaja embarazada desde su país y ha enfrentado las severas condiciones climáticas en Chiapas, logró llegar hasta Huixtla, a pesar de los riesgos que puede tener en su etapa de gestación.

Desesperada, con mucha incertidumbre y ya con molestias por embarazo, contó: «No tenemos dinero para comer, tengo cuatro meses de embarazo, ya los pies ya no me dan y siento que ya no tengo ánimos».

A sus 36 años, viaja con su esposo y su cuñado y vive con la duda de si podrá obtener un documento que le pueda servir para poder transitar por México y llegar a Estados Unidos.

Otro caso es el de su compatriota Paola Rizquez, quien viaja con un grupo y dijo que su tránsito «ha sido muy difícil» y además se ha complicado obtener una visa en México.

«Nos preocupa seguir caminado, el cansancio y el agotamiento y que las autoridades no otorguen una gran cantidad de visas que se requieren para poder avanzar», expuso.

Unos saldrán el jueves

En tanto, otro grupo de extranjeros que se mantiene en el centro del municipio de Huixtla indicó que espera salir caminando este jueves en caravana al municipio de Villa Comatitlán para continuar con su ruta migratoria en busca de otras oficinas porque creen que la de Huixtla ha colapsado.

El activista Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH), quien acompaña a la caravana, precisó que son más de 5 mil migrantes los que van a salir este jueves, con visas o sin ellas, y esperan abordar autobuses que los llevarán a la frontera norte de México.

En una asamblea con caravana acordaron salir, sin embargo un grupo importante de la caravana dijo que se mantendrá en Huixtla para tramitar sus documentos.

Este miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado sobre un despliegue militar en la frontera sur para atender a las caravanas y la movilización migratoria. Pero el mandatario calificó el movimiento de los militares como «normal».

«Es normal lo que se está haciendo, no hay un plan especial», y dijo que una vez que regrese el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, de la Cumbre las Américas, se reunirá con él para analizar el asunto migratorio, expuso.

Ola migratoria

La caravana refleja el flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre pasado.

El Gobierno mexicano reportó el pasado fin de semana un incremento del 89 % interanual en el número de migrantes presentados o canalizados por la autoridad migratoria en el primer trimestre de 2022, al sumar 77 mil 626 de enero a marzo.

México deportó a más de 114 mil extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria, cifras no vistas en casi 15 años, mientras que en el año fiscal 2022, que arrancó el 1 de octubre de 2021, la CBP ha contabilizado más de un millón de migrantes interceptados en la frontera sur estadounidense. EFE