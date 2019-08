El Rectorado de la Universidad de los Andes (ULA) amaneció este viernes 9 de agosto vandalizado con graffitis de consignas políticas.

El cardenal Baltazar Porras expresó ante este hecho vandálico que “Las en los edificios emblemáticos son un signo del fanatismo y la exclusión.

Cardenal Baltazar Porras: “Las pintas en edificios emblemáticos son un signo del fanatismo y la exclusión” https://t.co/NMa1HT77Wp — Leonardo León (@leoperiodista) August 9, 2019

Mediante la cuenta social en Twitter fueron digulvadas diversas fotografías en donde aparece frases como “Vamos por ustedes”, “No más bloquero”, “La Patria no se vende”, entre otros. Estas acciones han sido rechazas por los distintos sectores de la ULA.

“Cómo hablarle de Patrimonio a unas mentes retorcidas que no conocen el valor de absolutamente nada! Así amanece nuestra mayor patrimonio, así los neofacistas expresan su fracaso intentando quebrarnos, no lo lograrán”, expresó la diputada de la Asamblea Nacional (AN) por el estado Mérida Milagros Valero.

Cómo hablarle de Patrimonio a unas mentes retorcidas, que no conocen el valor de absolutamente nada! Así amanece nuestra mayor patrimonio, así los neofacistas expresan su fracaso intentando quebrarnos, no lo lograrán. #Mérida #ULA pic.twitter.com/3ZTaRAnhJu — Milagro Valero (@Milagrovalerom) August 9, 2019