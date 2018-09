Los Cardenales de Lara realizan los entrenamientos de pretemporada en el Estadio Daniel “Chino Canónico” de Barquisimeto de cara a la venidera campaña 2018-2019 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), donde recibieron la incorporación de tres peloteros en esta segunda fecha.

Los lanzadores Boris Sánchez y Ángel Sosa fueron los primeros en decir presentes en la segunda jornada, pero la mayor atención de los periodistas recayó en el experimentado y versátil jugador, José Castillo, quien también dijo presente en las prácticas larenses.

“El Hacha” llegó vía cambio proveniente de los Tigres de Aragua, donde el infielder, Eric Salcedo, pasó al conjunto bengalí. “Estoy muy contento y de verdad agradecido por el trato que me han dado hasta ahora”, comentó Castillo. “Mi meta no es otra que quedar campeón. Cardenales me trajo porque piensan que lo puedo ayudar y estoy dispuesto a cumplir cualquier rol que me asignen”.

En esta segunda fecha, los jugadores de posición realizarón un corrido de bases bajo la mira del coach de banca, Dennis Malavé, dejándoles saber a sus muchachos que para este año buscan movimiento y agresividad en las almohadillas.

Bajo una pertinaz llovizna, los lanzadores y receptores realizaron trabajos especiales coordinados por el coach de bullpen, Oswald Peraza, y por el entrenador Nelson Prada, respectivamente.

Por su parte, los bateadores fueron divididos en tres grupos, donde los jugadores Carlos Rivero, Jesús Montero, José Castillo y Yojhan Quevedo realizaron una ronda adicional.

Mañana continua la preparación de los Cardenales en busca de su claro objetivo, el campeonato, en el mismo escenario a partir de las nueve de la mañana.

A continuación la lista de peloteros que hasta ahora dicen presente en el campamento Cardenal:

•Lanzadores:

Iván Andueza

Leonel Aponte

Rober Colina

Boris Sánchez

Filyer Sánchez

Ángel Sosa

Michael Suárez

Jesús Tona

Brian Ereú (invitado)

•Receptores:

Jesús Atencio

Yojhan Quevedo

Rainis Silva

Alixon Suárez

•Jugadores de Posición:

Darwin Castillo

Diego Castillo

José Castillo

Yeiner Fernández

Jorge Hernández

César Daniel Izturis

Jesús Montero

Carlos Rivero

