Cardenales de Lara y Leones del Caracas se enfrentaron este martes por tercera vez en la campaña de la Liga Profesional de Beisbol Profesional.



Reseñó Líder en Deportes que con unos pájaros rojos alzados que saltaron al terreno del parque de la Ciudad Universitaria, apabullaron a los capitalinos y se quedaron con la victoria 6-2.



El equipo larense causó destrozos en el pitcheo melenudo y forjó anotaciones desde el propio primer episodio.



El abridor de los capitalinos no logró completar si quiera una entrada; o peor aún que aquella vez, en esta ni siquiera pudo sacar un out.



Así de inefectiva fue la presentación de Aliángel López, que fue sometido por los bates crepusculares.



Quienes lo recibieron con hasta cuatro inatrapables de manera consecutiva, con doble del encendido Hernán Pérez incluido.



Aunque López fue el responsable de las cuatro anotaciones cardenales en el primer inning, su compañero y reemplazante Norwith Gudiño no pudo ayudarlo de entrada.



El relevista admitió de igual manera un par de indiscutibles y regaló una base por bolas para que el rally cardenalero se extendiera.



En el segundo tramo Gudiño volvió a recibir el ataque crepuscular con un sencillo de Gorkys Hernández amplió la ventaja a 5 rayitas.



Que parecieron dejar sin reacción a los capitalinos. Aunque de eso se encargó Keyvius Sampson.



El escopetero estadounidense, encargado de la apertura por Cardenales, aprovechó al máximo la ventaja que le brindaron sus compañeros y trabajó con holgura.



Pedro García resultó como el ganador del encuentro. Mientras que Aliangel López cayó con la derrota del encuentro.



Con información de liderendeportes.com