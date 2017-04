El jardinero venezolano de los Rockies, Carlos González, se vio obligado a abandonar el juego del miércoles por la noche contra los Dodgers tras haber recibido un pelotazo en la mano derecha por parte del lanzador Clayton Kershaw.

Los rayos-X dieron negativo y el toletero zurdo sólo terminó con un moretón en el dedo meñique.

“Buenas noticias”, exclamó el timonel de los Rockies, Bud Black. “Los análisis dieron negativo y eso es bueno”.

González, quien bateaba de cuarto en el lineup a pesar de un arranque de campaña flojo (.174), abría la entrada cuando Kershaw le hizo un pitcheo adentro que alcanzó a golpearle la mano al venezolano mientras éste trataba de aguantar su swing.

El estelar jardinero se tiró al suelo visiblemente adolorido. Tras ser examinado por el preparador físico, CarGo salió del partido y fue reemplazado por el emergente Stephen Cardullo.

González, que se encuentra bajo observación día a día, tendrá hoy, al igual que el resto de sus compañeros de una jornada libre.

“Cada vez que recibes un bolazo en un dedo, es doloroso”, dijo González. “Pero no está roto, así que haré lo posible por regresar tan pronto como pueda”.

Después del partido, que Colorado perdió 4-2, CarGo apareció con el dedo vendado, pero no descartó reaparecer en el lineup este viernes, cuando los rocosos reciban en el Coors Field a los Gigantes de San Francisco para una serie de fin de semana.

“Tendremos que esperar y ver”, señaló el marabino. “Quiero jugar el viernes y todos los días. Mi ofensiva no marcha bien en este instante, así que mientras más juegue, me sentiré mejor.

Colorado tiene una larga lista de peloteros incapacitados (Chad Bettis, David Dahl, Ian Desmond, Jon Gray, Tom Murphy y Chad Qualls), aunque el equipo está en el primer lugar del Oeste de la Liga Nacional, con récord de 10-6, igualado con los D-backs de Arizona.

CHACÍN: DOMINAR LA ZONA DE STRIKE FUE LA CLAVE

Jhoulys Chacín consiguió este miércoles su segunda victoria en el Petco Park, en el triunfo 1-0 de los Padres frente a Arizona, feudo en el que no ha permitido anotaciones en 14.2 entradas.

“En realidad me he sentido bien en mis cuatro aperturas. En unos (juegos) las cosas me han salido bien y en otros no, pero pienso que mantener el control de mis pitcheos es lo que me ha ayudado a tener mis mejores actuaciones en San Diego en lo que va de temporada”, afirmó Chacín, según comunicado de prensa de Cárdenas Sports Media.

“La clave fue dominar la zona de strike con una buena mezcla de mis pitcheos. Pude mantenerlos bajitos en la zona y pude retirar a los rivales con pocos lanzamientos, lo que me permitió trabajar hasta el octavo inning”, afirmó el marabino, quien solo necesitó 101 lanzamientos, 66 de ellos en la zona de strike.

“Fue un gran duelo ante (Zach) Greinke. Todo el mundo sabe quién es él, es tremendo lanzador y pitchear de tú a tú contra él me emocionaba mucho y me daba más ganas de hacer mi trabajo, de no cometer errores con mis pitcheos y, afortunadamente, llegó el batazo importante de Erick Aybar a nuestro favor y pudimos llevarnos la victoria”, abundó Chacín, quien niveló su récord en 2-2 al maniatar a la toletería de los Cascabeles.

LasMayores.com/Lvbp.com