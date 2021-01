Los ceros firmaron cada intento de la ofensiva de Cardenales de Lara. Y no es que el equipo no haya tenido oportunidades de hacer daño, es que el pitcheo de Caribes de Anzoátegui le dio ritmo al juego y, cuando fue necesario, le cortó las alas al vuelo crepuscular. Primero fue el abridor David Martínez, y luego el relevo aborigen. Los siete brazos utilizados por el manager interino Mike Álvarez no sufrieron daños.

Fue así como Caribes venció 6-0 a Cardenales en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. La Tribu logró picar adelante en la Gran Final de la temporada 2020-2021, a pesar de estar como visitante.

El trabajo en cero de David Martínez tuvo un buen rival en Logan Darnell, iniciador de los alados. El derecho indígena estuvo sobre la lomita durante 4.2 innings, en los que le dieron cuatro hits, y otorgó dos bases por bolas y par de ponches. Fue relevado por Jean Toledo, que aplacó una amenaza contraria.

Darnell estuvo indescifrable por 5.0 innings. Pero, la ofensiva de Anzoátegui no le perdonó llegar al sexto capítulo. Al zurdo le hicieron dos carreras, las cuales fueron producidas por rollings al cuadro de Alí Castillo y Willians Astudillo. El estadounidense no sacó ningún out en ese tramo, pues fue relevado por Vicente Campos.

En los siguientes capítulos, Caribes le haría más daño al pitcheo de Cardenales. La Tribu pisó el plato dos veces en el séptimo, tras doble de Herlis Rodríguez y sencillo de Rafael “Balita” Ortega. Dos anotaciones más en el octavo inning crearon un escenario muy difícil para Lara. Tomás Telis remolcó una rayita con imparable, y Niuman Romero otra al recibir boleto con bases llenas.

El campocorto Luis Sardiñas no remolcó carreras, pero fue el mejor bateador del encuentro. Se fue de 4-4, con una anotada. Además, colaboró para que la defensa de Caribes estuviera inmaculada, algo que no ocurrió con Cardenales que cometió un error (René Reyes), que derivó en una anotación.

La victoria fue para Jean Toledo (1-0), quien relevó a David Martínez. Por su parte, Logan Darnell (0-1) se adjudicó la derrota.

El segundo compromiso de la Gran Final de la temporada 2020-21 se disputará este sábado, a las 6:00 pm, en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Con información de Prensa LVBP.