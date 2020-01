El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional legítima, Carlos Berrizbeitia, aseguró que la información que tiene sobre el cierre del edificio José María Vargas, sede administrativa de la AN en Pajaritos, se debe a una orden emitida por Luis “Clap” Parra para evitar la instalación de las 15 comisiones.

“Los ilegítimos se enteraron que instalaríamos las quince comisiones permanentes y ahora cerraron el acceso al edificio administrativo ubicado en la esquina de Pajaritos y están cambiando las cerraduras de todas las oficinas”, indicó Berrizbeitia.

Recalcó que “esta acción no sólo es una burla a los diputados sino también a los trabajadores que allí laboran. ¿Cuál es el miedo, Nicolás Maduro? No te gusta que te llamen dictador, pero desde el 5 de enero has violado la Constitución Nacional y los Derechos Humanos de los diputados y de los trabajadores”.

Indicó además que “los ilegítimos no tienen quórum para conformar las 15 comisiones y ahora quieren evitar nuestra instalación”.

Desde tempranas horas de la mañana de este miércoles se encuentran cerrados los accesos al edificio administrativo de la Asamblea Nacional en la esquina de Pajaritos, en pleno centro de Caracas.

Según informaciones compartidas en la red social Twitter, la medida obedece a una orden emitida por el presidente ilegítimo de la AN, Luis “Clap” Parra, quien impide con esta acción la instalación de las comisiones permanentes para el período 2020.

