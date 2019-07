El lanzador venezolano de los Indios de Cleveland, Carlos Carrasco, anunció en una entrevista a la estación de televisión CND 37 en República Dominicana que padece de leucemia, un tipo de cáncer que afecta los tejidos que forman la sangre, el sistema linfático y la médula ósea.

El derecho no lanza en las Grandes Ligas desde el 30 de mayo del año en curso, y desde la fecha se mantiene cumpliendo un tratamiento médico para combatir la enfermedad que lo forzó a ser incluido en la lista de lesionados por tiempo indefinido desde el 5 de junio.

“A finales de mayo me paran porque vieron algo diferente en mi sangre”, le dijo Carrasco a CDN 37. “Entonces los médicos se preocuparon un poco y me mandaron a hacer otra prueba de sangre y sale la sangre muy alterada, las plaquetas salen altísimas. Semanas después voy con mi esposa al hospital y me dan la noticia de que tengo leucemia. Por eso es una de las cosas por las que no estoy jugando ahora mismo. Pero ya me integro a finales de julio”.

Algo que no especificó el venezolano es si su reincorporación a finales de mes se debe a un trabajo especial de rehabilitación o sería volver con el equipo grande.

“Tuve que dar un paso al costado con respecto a todo lo relacionado con las actividades del béisbol. Como ustedes saben, fui sacado del róster de Cleveland por un problema sanguíneo. Resultó que tengo leucemia y ahora estoy aquí batallando para salvar mi vida”, dijo Carrasco.

El criollo transita la décima temporada en Las Mayores, todas con los Indios. En lo que va de año, había realizado un total de 12 aperturas, con cuatro victorias y seis derrota y una efectividad de 4.98, incluyendo un blanqueo.

Carrasco, se ha convertido en una pieza fundamental para Cleveland, cuando en la zafra 2017 ganara 18 compromisos y dejara una efectividad de 3.29 en 32 aperturas en 200 innings, quedando en el cuarto puesto de la votación por el premio Cy Young de la Liga Americana.

“La leucemia es la razón por la que no estoy jugando ahora mismo, pero me voy a integrar a las prácticas de Cleveland a finales de julio. Vamos por más”, concluyó el derecho.