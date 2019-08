Luego de ser ingresado a la lista de lesionados por 60 días, el lanzador venezolano, Carlos Carrasco, tiene previsto realizar dos sesiones de bullpen esta semana, probablemente el próximo miércoles y sábado, siendo una buena señal para el abridor que anunció que padece una grave enfermedad.

El derecho de 32 años de edad, quien no lanza desde el pasado 30 de mayo, cuando fue vapuleado por los Medias Blancas de Chicago, fue diagnosticado días después con leucemia mieloide crónica que lo alejó del terreno de juego.

El manager del conjunto, Terry Francona, informó que este par de sesiones serán los próximos pasos para Carrasco, a pesar de no tener una fecha exacta o tentativa para su retorno debido a lo delicado de su enfermedad.

“Ha estado en una rutina tanto como puede, pero el hecho de que pueda salir al montículo, creo que también le da un pequeño impulso”, dijo Francona en una rueda de prensa realizada en el Progressive Field.

A pesar de la muy buena noticia para el criollo, el equipo no quiere crearle falsas expectativas y llevarán su situación día a día.

“Tenemos que ser consistentes con lo que hemos dicho todo el tiempo”, dijo el piloto. “Todos esperamos que pueda regresar y lanzar con nosotros, eso es un poco obvio. Creo que decir algo más, aparte de que realmente estamos tratando de apoyarlo, no es justo para él” resaltó.

Los Indios se encuentran en lucha por conquistar el banderín de la División Central de la Liga Americana, y agregar a un saludable Carrasco le daría un gran impulso al cuerpo de lanzadores, incluso cumpliendo un rol de relevista.

El nativo de Barquisimeto, en el estado Lara, ha estado en constante entrenamiento y diariamente suelta una notable cantidad de pelotas, con la esperanza de poder regresar esta temporada.

“He estado trabajando como siempre”, dijo Carrasco en julio. “Nunca puse nada malo en mi mente. Todo está bien, así que no me siento diferente. Simplemente me esfuerzo por trabajar más y hacerme más fuerte” concluyó.

Este año, Carrasco muestra marca de cuatro victorias y seis derrotas, con 4.78 de efectividad y un WHIP de 1.30. Además, ha retirado por la vía del ponche a 79 contrarios en 65 episodios de labor.