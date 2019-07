Desde tempranas horas del día martes 23 de julio, un manto negro se apoderó de la playa Palma Sola, perteneciente al municipio Juan José Mora, del estado Carabobo, por lo que el diputado Carlos Lozano, acudió a constatar la situación.

“La playa Palma Sola está afectada por un derrame petrolero que cubre gran parte de sus aguas, perjudicando incluso a la flora y fauna que dan vida en el lugar”, explicó el parlamentario.

Lozano indicó que los vecinos que habitan en el sector, denunciaron que esta realidad afecta a los visitantes que son el pulmón turístico de la playa Palma Sola.

“Turistas perjudicados ante este derrame de petróleo que no permite que las personas vayan a disfrutar durante esta temporada vacacional, y pescadores que no pueden obtener su sustento diario por la ineficiencia de un grupo que no le interesa si sus acciones perjudican al medio ambiente”, señaló Lozano.

Además, explicó que hasta la fecha ninguna autoridad gubernamental se ha apersonado para aportar soluciones.

” Todavía no se han desplegado operativos de seguridad y recolección de estos desechos químicos que siguen dañando áreas vulnerables de nuestro estado. Ni un solo medio oficialista rojo ha reportado esta terrible situación. A mis amigos de Morón, no están solos, cuentan con el apoyo de los diputados de la Asamblea Nacional”.

Vecinos de Morón, denuncian que playas del litoral carabobeño, se han visto dañadas por el derrame de crudo, como es el caso de playa Palma Sola, que es la que aparece en este vídeo. #noticias #25jul pic.twitter.com/jYBW9NLptT — Sergio Novelli (@SergioNovelli) July 25, 2019

