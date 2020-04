La reactivación de la refinería El Palito que supuestamente produciría nuevamente gasolina, no garantizaría el abastecimiento necesario a los usuarios, afirmó el diputado por Carabobo a la Asamblea Nacional, Carlos Lozano.

La reactivación de la refinería El Palito no garantizará normalización en la distribución de gasolina, porque no trabajando al 100% de su productividad desde hace muchos años. Solo opera a duras penas un 30%, lo que evidentemente no resolvería la crisis que está atravesando nuestro país. No hay que ser un experto petrolero para darse cuenta de la desidia en la que se encuentra esta planta, que de solo verla da tétano, comentó Lozano.

La escasez de combustible ha golpeado gravemente la economía de Venezuela. Afecta considerablemente al sector de alimentos, los productos no pueden ser distribuidos con normalidad, trayendo como consecuencia el sobreprecio que obliga a los ciudadanos a prescindir de muchos de ellos, detalló el parlamentario.

Lozano agregó que los usurpadores continúan mintiéndole a los venezolanos, haciéndoles creer que con la activación de El Palito cesarán los problemas de la gasolina.

Basta de engaños, no pueden seguir jugando con la necesidad de la gente, quienes pasan días en colas exponiendo sus vidas y preparando un escenario para la propagación de una pandemia como la que estamos viviendo. Este es el caso de los cientos de motorizados conglomerados en el estacionamiento de Makro viendo si lograban surtir. Ya no encuentran que excusa para continuar con esta realidad tan humillante que perjudica a la mayoría de venezolanos honestos que no pueden pagar en dólares para movilizar sus vehículos o el transporte donde se trasladan, expresó el parlamentario.

Prensa Carlos Lozano