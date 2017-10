Carlos Ocariz, alcalde del municipio Sucre del estado Miranda, informó este lunes que no buscará la reelección en el cargo en las elecciones municipales previstas para el mes de diciembre. “No me postularé nuevamente”, dijo.

En la red social Twitter, señaló que cree en la coherencia y resaltó, que desde que asumió la Alcaldía de Sucre dijo que solo ejercería por dos períodos.

Ocariz, quien fue el candidato a la gobernación de Miranda por la Unidad, expresó que el 15 de octubre no solo fue una elección irregular, sino también una flagrante violación a los derechos humanos donde no se respetó el voto libre y por eso los partidos han tomado la decisión de no participar en las municipales.

El dirigente de Primero Justicia destacó que siempre defensor del voto! “Lucharemos por lograr condiciones para elecciones presidenciales libre y limpias”, afirmó.

Creo en la COHERENCIA, por eso desde que asumí la Alcaldía dije que solo ejercería por 2 períodos y no me postularé nuevamente 1/4 — Carlos Ocariz (@CarlosOcariz) October 31, 2017

Hemos demostrado que el 15 de Octubre no fue una elección solo irregular; fue una flagrante violación a los derechos humanos! 2/4 — Carlos Ocariz (@CarlosOcariz) October 31, 2017

En las circunstancias del #15Oct no se respeta el voto libre por eso los partidos han tomado la decisión de no participar; la cual apoyo 3/4 — Carlos Ocariz (@CarlosOcariz) October 31, 2017