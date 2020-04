El embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, respaldó las declaraciones del el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, quien dijo que su país no está negociando con Nicolás Maduro.

Vecchio sentenció, que la única opción de Maduro es para establecer “cuándo dejará el poder”.

Tanto él como sus colaboradores lo saben e incluso sus socios más cercanos están evaluando al presidente Juan Guaidó propuesta de los Estados Unidos y la comunidad internacional”, indicó en su cuanta en Twitter.

There is no possible negotiation with Maduro. His only option is to agree to terms of how and when he leaves power. Both he and his colaborators know it and even his closest associates are evaluating President @jguaido's proposal, from the USA & the international community. https://t.co/S7EDkUTRpA

— CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) April 14, 2020