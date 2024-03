Caracas. Arriba de una colina, al este de Caracas, está el Centro Histórico de Petare, ubicado en el municipio Sucre, que es parte de un conjunto urbano antiguo que fue declarado monumento histórico, cultural y turístico por el Consejo Legislativo del estado Miranda en el año 2000.

Este lugar está conformado por 28 veredas y calles angostas, algunas aún empedradas, que abarcan unas 10 hectáreas aproximadamente, y se organizan alrededor de la Iglesia Dulce Nombre de Jesús y la plaza Sucre.

A pesar de la declaratoria, en la calle Lino de Clemente hay una edificación cuyo estado es deplorable: la Casa de la Cultura Jermán Ubaldo Lira. La estructura está deteriorada, con las paredes rotas y manchadas de barro. El olor a orina y a heces en los alrededores del lugar es muestra del abandono en que ha estado durante años

“Ya para algunas personas esta casa no tiene significado porque desde que tienen memoria ha estado abandonada. Pero para otros es historia y patrimonio, por eso solicitamos la ayuda gubernamental”, dijo un vecino del lugar.

Rosiris Toro, expresidenta de la Oficina de la Junta de Salvaguarda de Patrimonio Histórico, afirmó que el deterioro de la casa cultural es un reflejo de cómo para el Estado la cultura no ha sido prioridad: “Las autoridades están en deuda con los cultores y artistas que hacen vida en Venezuela”.

La especialista enfatizó que el Estado debe garantizar no solo la conservación y puesta en valor de su patrimonio, sino también fomentar políticas públicas que permitan a las personas acercarse y apreciar los aportes culturales del arte.

Una casa con historia

José Sánchez, vecino y artista, explicó que la Alcaldía de Sucre creó la casa de la cultura en 1960. “Este espacio se construyó en honor al musicólogo Jermán Ubaldo Lira y forma parte del patrimonio cultural del Casco Histórico de Petare”.

Jermán Ubaldo Lira nació en Petare el 29 de mayo de 1867. Fue músico, sastre, violinista de la Orquesta Unión Filarmónica Santa Cecilia y compuso un himno en honor al generalísimo Francisco de Miranda, el cual sería nombrado luego himno oficial del estado Miranda.

Sánchez detalló que hasta el año 2008 la casa cultural funcionaba para todas las comunidades que hacen vida en Petare. “Durante mucho tiempo aquí se daban clases de guitarra, mandolina, se hacía danza, teatro y artesanía para niños, niñas, adolescentes y personas adultas; esta casa es parte del legado artístico que existe en el municipio Sucre”.

No obstante, recordó que desde hace 12 años la casa es un espacio en ruinas, deterioro que atribuyó a los gobiernos regional y local de ese período. Su anhelo, como el de otros cultores del sector, es que la rehabiliten para que vuelva a funcionar. “Es lamentable como una casa tan llena de historia no se haya conservado por parte de las autoridades”.

Viviendas afectadas

La exconcejal Rosiris Toro mencionó que el mal estado de la casa cultural ha afectado las viviendas que se encuentran alrededor de este espacio. “Debemos recordar que antiguamente las casas eran de techos de dos aguas y se dividen por una sola pared. Por ende, las condiciones de una casa afectan a la otra”.

Una prueba de esta denuncia es la vivienda de Filerma, que ha sido la más afectada desde hace 12 años. Al entrar a la casa se puede percibir el olor a humedad por todos lados. El profundo deterioro de la pared ha hecho estragos en los dormitorios.

“Hace seis meses mi sobrina me ayudó para echar una pared externa en los dormitorios, porque la humedad hizo que se cayera la pared del cuarto principal. De verdad yo sí quiero que reparen la casa cultural porque esto pone mi casa en muy malas condiciones”, afirmó Filerma Pereira, vecina de la casa cultural desde hace 60 años.

La vecina de Petare indicó que desde 2016 ha enviado cartas a la alcaldía para solicitar ayuda y las respuestas no han sido las adecuadas: “Recientemente me donaron un material para acomodar la casa, pero eso no sirvió porque el problema persiste. Yo le pido a las autoridades que vengan y vean las condiciones de las viviendas”.

Respuesta gubernamental no llega

Alberto Toro aseguró que desde 2010 han realizado diversas denuncias ante el Concejo del Municipio Sucre y la Gobernación de Miranda, pero no le han dado respuesta alguna.

De acuerdo con una nota en la página oficial de la Gobernación de Miranda, en 2008 el gobernador Héctor Rodríguez dijo que se iba a recuperar la Casa de la Cultura Jermán Ubaldo Lira, para que volviera a ser un centro de creación para las artes. Sin embargo, la recuperación nunca ocurrió, pues actualmente la casa está en total abandono.

La exconcejal Toro acotó que desde hace tres meses, junto con vecinos, ha remitido informes a la Fundación José Ángel Lama, al Instituto de Patrimonio Cultura, al Ministerio de la Cultura y a la Gobernación.

“Hemos hecho un trabajo en conjunto con la Cámara Municipal porque necesitamos la ayuda del Ejecutivo nacional porque el presupuesto es muy elevado. Ellos quedaron en venir el día 10 de marzo a realizar una inspección a la casa cultural y la vivienda de la señora Filerma”, manifestó.

Sin distinción política

Cruz Gómez, músico y vecino, enfatizó que la cultura es universal y no debe verse manchada por un partido político. “La cultura no debe tener distinción política. Lo que realmente importa es que la administración se preocupe por recuperar los espacios que están abandonados en el Casco Histórico”.

“Actualmente hay muchas personas creando espacios culturales en las plazas de Petare y en las calles para rescatar un poco lo que se ha perdido. Sin embargo, no tenemos dónde impartir clases y para nosotros sería de gran ayuda que se recupere la casa cultural”, puntualizó Cruz.

Toro aclaró que si el Ejecutivo nacional trabajara de la mano con las gobernaciones y alcaldías que tienen un proyecto de país diferente, “tendríamos el país que soñamos y el que nos merecemos”.

Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram

https://t.me/titularesec

O a nuestro grupo de whatsapp

https://chat.whatsapp.com/E55qyLa9mGw2hNNrN32r1b

Con gusto te los enviaremos