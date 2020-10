El mercado periférico de La Candelaria volvió a trabajar plenamente, pero de los 575 puestos que existen, solo 300 abrieron al público, pues al resto se les imposibilita hacerlo por las pérdidas que han tenido en estos tiempos de pandemia.

El presidente de la asociación de expendedores de ese centro de compras, Humberto Flores, señaló que se está haciendo todo lo posible por ayudar a estos 275 comerciantes que faltan por activarse.

En declaraciones al programa En Contexto, de Unión Radio, Flores manifestó que no se tiene previsto solicitar créditos al gobierno nacional, porque saben que no lo aprobarán, pues si no tienen recursos para solventar la falta de gasolina y gas, mucho menos para este tipo de cosas.

Según señaló algunos de los comerciantes que no han podido abrir sus negocios, son los carniceros, vendedores de granos, frutas y legumbres, debido a que la mercancía que manejan tiene precios altos.

Comentó que difícilmente un comerciante pueda recibir productos navideños como ajo porro, pimentón, aceituna y alcaparras a crédito, para venderlos cómodamente, porque esa es mercancía muy costosa.

Flores tiene esperanzas de que el mercado se vaya recuperando lentamente, para que en diciembre esté completamente operativo y abastecido.