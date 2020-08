La opacidad de la información ha sido clave. Es imposible saber con certeza cuántos casos de COVID-19 hay en cada municipio de Carabobo.

Las cifras se contradicen entre sí. Desde la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus, que depende del régimen de Nicolás Maduro, se dan reportes que son totalmente diferentes a los que han dado autoridades regionales y municipales.

Pero eso no es todo. Menos de siete de cada 10 casos carabobeños contagiados con el virus que han sido anunciados desde Caracas no tienen precisión alguna del municipio de residencia del afectado. Con lo que, de acuerdo a especialistas del sistema de salud, es imposible establecer un cerco epidemiológico certero.

En números, esto se traduce en 270 personas afectadas de un total de 412 que, hasta la noche del viernes 15 de agosto, se reportaron en 36 alocuciones nacionales, aunque en el mapa de la plataforma Patria aparezcan 450 casos. Otra contradicción más.

Entre los alcaldes que se han atrevido a exponer los datos de sus municipios en determinadas oportunidades, y el gobernador Rafael Lacava, quien ha decido mantener un silencio inexplicable desde el 29 de junio, se han anunciado solo 164 casos de los 450 que están contabilizados en el sistema nacional. Eso es 36,4% de lo que informan desde Caracas.

San Diego: El municipio fantasma para el régimen

Los datos más claros provienen del municipio San Diego. El alcalde, León Jurado Laurentín, ha informado de cada confirmación que recibe desde las autoridades epidemiológicas. El 19 de julio anunció el primero. Tres días después dio a conocer tres más, y el 22 de julio informó sobre otro. Hasta ese momento eran cinco.

El 5 de agosto anunció 20 nuevos relacionados con los anteriores, y cinco días más tarde dijo que ya eran 32 en total, con la suma de siete más, todos de contagio comunitario.

Pero pese a todos estos números, San Diego, que es la única administración municipal de Carabobo que es contraria al régimen de Nicolás Maduro, nunca ha sido nombrada en los reportes de la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus.

Puerto Cabello: Un foco de alta tensión

En Puerto Cabello hay 38 casos de COVID-19, de acuerdo a cifras nacionales anunciadas por Delcy Rodríguez. De esos, 23 son del foco de Planta Centro que es igual a 60,52%, y que fueron dados a conocer de la siguiente manera: Seis el 25 de junio, seis el 29, y 11 el 2 de julio.

Pero según los datos que aportó Lacava el 29 de junio, son 24 en todo el municipio. De los que 17 son importados y siete comunitarios, estos últimos correspondientes a la estatal eléctrica. Un anuncio que, para ese día, representó un caso más del que dio la vicepresidenta de Maduro.

En ese municipio se decidió cercar y aislar por completo la urbanización Vistamar el miércoles 15 de julio por el incremento de casos sospechosos, luego de que diera positivo un trabajador de Planta Centro que reside en esa comunidad de la parroquia Juan José Flores. Sin embargo, el acalde Juan Carlos Betancourt no ha dado detalles de las personas contagiadas con el nuevo coronavirus en esa jurisdicción.

Datos modestos

Algunos alcaldes han decidido dar algunos datos de forma muy modesta. Así lo ha hecho el alcalde de Guacara, Johan Castañeda, quien anunció 29 casos en total hasta el 6 de agosto, pero las autoridades nacionales solo han hablado de cinco, lo que hace crecer la incertidumbre de sus habitantes. Las cuentas de Twitter del alcalde@castañeda_j10 y de la alcaldía @alcaldiaguacara están suspendidas. Las pocas informaciones que surgen de esa localidad provienen del programa radial que tiene la autoridad municipal de forma semanal.

De la capital carabobeña también se desconocen datos de relevancia relacionados con la pandemia mundial. Según autoridades nacionales son 21 casos, cinco comunitarios y 16 de los que no precisaron detalles de ese tipo. Solo se sabe que uno de los afectados fue una niña de nueve meses de edad, residente de la parroquia La Candelaria.

El alcalde de Valencia, Alejandro Marvez, solo se ha pronunciado en una oportunidad. Lo hizo el 20 de julio para decir que hasta ese momento eran 30 los casos en la jurisdicción, pero no dio mayores detalles al respecto.

En Naguanagua las cifras tampoco cuadran. De acuerdo a la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus son siete las personas afectadas con la enfermedad, dos comunitarios y cinco desconocidos. Pero el alcalde Gustavo Gutiérrez dio un balance el 23 de julio que contradice a la vocería nacional al decir que son nueve los casos: Ocho comunitarios y uno importado.

Las autoridades municipales de Bejuma, al occidente de Carabobo, no se han pronunciado sobre los casos confirmados de COVID-19. Se conoce que son cinco, según el gobernador Rafael Lacava, todos pertenecientes a la misión médico cubana del CDI del la localidad. Sin embargo, desde Caracas solo se han mencionado tres de esos casos.

En Libertador también se generó un foco del nuevo coronavirus. Se trata del Mercado Mayoristas donde se concentra la mayor cantidad de contagios de los 27 que había en la localidad hasta el 30 de julio, de acuerdo al alcalde Juan Perozo. Las autoridades nacionales únicamente han mencionado al municipio con 18 casos, de los que dos son comunitarios y 16 desconocidos.

En Los Guayos se creó la primera de las contradicciones con el anuncio del primer caso de COVID-19 en Carabobo, el domingo 10 de mayo. Fue un contagio desestimado por el gobernador Lacava, y que nunca fue incluido en la data oficial nacional. Aún así, el alcalde Miguel Burgos dijo que hasta el 1 de julio eran solo dos los enfermos por este virus, mientras que en la data la plataforma Patria aparecen cuatro.

Sin datos municipales

Hay seis municipios de los que se desconocen por completo datos aportados desde sus administraciones locales. Se trata de: Montalbán, Miranda, Carlos Arvelo, Diego Ibarra, San Joaquín y Juan José Mora. De este último solo se sabe de cuatro casos anunciados desde Caracas, mientras que en las cuentas de redes sociales de la @AlcaldiadeMoron no hay ningún tipo de información.

En Montalbán fueron anunciados el 2 de julio cuatro casos por Delcy Rodríguez, pero en @montalban_tq no hay nada relacionado a casos de COVID-19, y la cuenta en Twitter de la alcaldesa @tarciamorillo está suspendida.

La realidad en Miranda, en los valles altos carabobeños, es similar. De acuerdo a cifras nacionales hay un caso del 2 de julio, pero desde el municipio no se ha anunciado nada, y tampoco hay información en @MirandaTquieroC.

Según los anuncios hechos desde Caracas, hay cuatro casos en Carlos Arvelo que fueron anunciados uno el 8 de julio, y otros tres el 14 del mismo mes. En las cuentas en Twitter de @Yomar__Alvarado y @catequiero1 no hay ningún tipo de datos adicionales.

Desde mayo de 2019 no se publica nada en la cuenta de Twitter de @Alc_Mariara y en la del alcalde @LeonelRuiz1 desde abril de este año. Según autoridades nacionales hay un caso anunciado el 2 de julio en Diego Ibarra, mientras que en San Joaquín también hay uno que fue informado el 9 de julio. Las autoridades de ese municipio no tienen cuenta en Twitter, mientras que en las que manejan en Instagram (@fairuth_ortega y @alc_sanjoaquin) no hay información.

Todo esto demuestra que no hay duda de la opacidad informativa en Carabobo respecto a los casos de COVID-19. Las autoridades regionales de epidemiología no dan datos certeros que sirvan para, además de informar a la colectividad, que los especialistas puedan tomar las acciones necesarias para la contención del virus. La contradicción se impone como política de estado en Carabobo para enfrentar la pandemia.