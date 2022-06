Tarek Bahsas Cass, presidente de la Cámara de Transporte Pesado del Centro (Catracentro), aseguró que el aumento del diésel a 0.50 de dólar tomó a las distintas cámaras de transporte de carga pesada del país por sorpresa. Apuntó que esperaban una banda de 0.10 a 0.20 dólares.

En entrevista para Fedecámaras Radio, el representante de Catracentro señaló que desde el año pasado se realizaron reuniones entre las distintas cámaras de transporte de carga pesada en el país, junto con el órgano superior de la carga pesada y mesas de negociación. Añadió que ahí se asomó por primera vez el incremento del combustible, y se hicieron negociaciones en cuanto al precio.

Resaltó por parte del sector de transporte apuntaban a un precio muy por debajo del que realmente terminaron colocando, que es 0.50 dólares. « Nos tomó a todos por sorpresa porque teníamos esperanza de que se habían escuchado nuestras peticiones.»

Flujo de caja negativo

Enfatizó que actualmente tienen un flujo de caja negativo porque vienen arrastrando fletes muy económicos «y si a eso tú le vas a añadir el precio de 0.50 dólares, entonces te podrás imaginar lo difícil que se hace la situación para los transportistas».

El representante gremial indicó que «el tema con la carga pesada en Venezuela es que el volumen de carros de carga a través de nuestros clientes o generales de carga ha disminuido notablemente, por lo tanto tenemos una sobreoferta de transporte, versus la demanda para el servicio como tal»

En tal sentido, Bahsas Cass destacó que esa sobreoferta ha generado una serie de problemas, entre los que apuntó «lamentablemente algunos transportistas, intentando ganar la carga, lo que han estado es bajando los precios»

«Han estado bajando los precios porque obviamente están con la presión de poder vender sus servicios. Esto ha generado una guerra de precios tremenda, hacia la baja» indicó.

De igual manera, Bahsas aseveró que es importante recordar que el precio del transporte no es solamente la compra de aceite y diésel, «hay una serie de costos implicados que representan el mantenimiento de la unidad, como reemplazo de piezas y partes»

«Cuando uno cobra un servicio de transporte, uno tiene que ir haciendo el apartado para el mantenimiento de las unidades, pero al tener unos fletes deteriorados por la competencia, la competencia voraz, porque no hay suficiente carga para la capacidad instalada del país desde el transporte»

Por esta razón, el gremialista enfatizó que la medida que han adoptado «es que cada vez cotizamos hacia abajo para poder ganarnos el servicio, eso ha implicado el deterioro radical o exagerado de nuestras unidades, porque lo que estamos tratando es de subsistir»

«Cuando ya estás obligado a comprar estrictamente siempre a 0.50 dólares es cuando tú empiezas a sentir la variación de precios en el diésel y definitivamente no estamos de acuerdo, porque no lo podemos estar, porque no estamos en una situación normal, entendemos que no puede ser gratis, pero también 0.50 nos pega muchísimo en el bolsillo, porque no tenemos el volumen de carga ni precio de flete que puedan absorber este incremento»

Asimismo, puntualizó que esta situación coloca a los transportistas en una situación difícil, «la cosa no pinta bien, obviamente el mercado más adelante, suponemos, al sentir que nuestra oferta de servicio de transporte es menor, quizás los clientes tengan que empezar a ajustar los fletes o a aceptar los niveles ajustes, pero eso pudiera tomar un tiempo».

«El porcentaje va a depender de la estructura de costos de cada uno de estos transportes, pero definitivamente por encima del 20 %, pero seguro, porque no solamente es un ajuste por el tema del gasoil sino es un ajuste por el tema todos los costos asociados que han venido incrementándose por repuestos, cauchos, etcétera etcétera»

Fuente: Fedecámaras Radio