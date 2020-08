El deterioro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) es sostenido y el colapso de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, también conocida como Hidroeléctrica del Guri, solo se acentúa. Las consecuencias de esto se reflejan en cada uno de los cortes del servicio eléctrico, cada vez más frecuentes y prolongados, a los que son sometidos los habitantes de Carabobo, quienes en una semana pueden llegar a estar hasta más de ocho horas sin electricidad.

La Hidroeléctrica del Guri, que alimenta de electricidad a todo el país, tiene una capacidad instalada de generación de 14 mil megavatios. Sin embargo, se estima que actualmente solo produce alrededor de 55 por ciento, equivalente a unos siete mil 700 megavatios que deben ser distribuidos entre los 24 estados de Venezuela, explicó el ingeniero Isnaldo Jiménez, presidente de la Comisión de Electricidad del Colegio de Ingenieros de Carabobo.

Debido al déficit de generación existente en el complejo hidroeléctrico ubicado en Bolívar, señaló el especialista, Corpoelec debe ejecutar una “administración de carga” (racionar) en algunos estados, para mantener a otros encendidos. En el caso de Carabobo, durante los últimos días la empresa estatal encargada del servicio eléctrico ha racionado, en promedio, 73 megavatios diarios.

Carabobo requiere aproximadamente 700 megavatios para cubrir la demanda interna, de los cuales era capaz de producir 300 en sus seis plantas termoeléctricas hasta hace tres años. Hoy esa capacidad de generación está en cero, ya que el cien por ciento de las instalaciones termoeléctricas carabobeñas se encuentran completamente paralizadas por falta de combustible o porque están en reparación, aseveró Jiménez.

Los 400 megavatios restantes eran suministrados desde Guri, agregó el vocero, pero por el racionamiento de 73 megavatios aplicado por Corpoelec en los últimos días, solo se le han suministrado al estado aproximadamente 327 megavatios (18 por ciento menos) para cubrir la necesidad de electricidad de los 14 municipios. Esto representa un déficit total de 373 megavatios con respecto a los 700 necesarios, que se traducen a 53 por ciento.

“Como Guri no está generando la energía suficiente para cumplir con toda la demanda nacional, entonces deben (Corpoelec) hacer programación de distribución de cargas en varios estados”, apuntó Jiménez, quien también preside la Asociación de Ingenieros Electricistas y Mecánicos de Carabobo. “Eso que le quitan a Carabobo y otros estados posiblemente se lo dan a Caracas, para que tenga menos peligro en términos de racionamiento”.

El déficit de generación existente en el estado, la incapacidad de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar de producir suficiente energía y la fragilidad del sistema de distribución interna comprometen profundamente la calidad del servicio. Los trabajadores de Corpoelec en Carabobo deben hacer maniobras de administración de cargas en función de las 48 subestaciones instaladas en todo el territorio carabobeño, sostuvo el ingeniero.

“El panorama de Carabobo respecto a la inestabilidad del sistema se refleja en los 24 estados del país”, dijo Jiménez en entrevista con El Carabobeño, al explicar que el resto de las entidades federales perdieron su capacidad interna de generación eléctrica. Además, sus habitantes también son sometidos a reiterados y prolongados cortes del servicio.

En cuanto al inicio de la temporada de precipitaciones en el país, el experto puntualizó que esto no debería afectar el funcionamiento del SEN. Cuando ocurre es porque “se ha venido acumulando el no mantenimiento de todas las líneas (las de 700, 400, 230, 115 y el resto de las tensiones) y, al llover, el agua tiende a deslastrar el sucio acumulado en ella. Eso puede ser causante de interrupciones del servicio”.

Cortes eléctricos programados

Para esta semana, además de los cortes eléctricos aplicados en Carabobo para completar la generación de Guri, la estatal programó interrupciones en el servicio para realizar labores de poda de árboles, desmalezamiento y mantenimiento de equipos. “Esto va a generar mejoras del servicio en las comunidades”, dijo a El Carabobeño el mayor general Juan Francisco Romero, autoridad única de Corpoelec en el estado.

Jueves 27 de agosto

Entre las 10:00 a.m. y las 2:00 p.m. se realizará poda de árboles en Guacara y Naguanagua. Los sectores afectados serán: Urbanización Tricentenario, barrio Guacaipuro, barrio Ezequiel Zamora, barrio La Ceiba, finca Los Bejuquero, finca Las Amazonas, finca San Francisco, Agropecuaria Los Samanes, empresa Los Rodríguez, finca Las Camburera y sus alrededores. También el conjunto residencial Jardín Cotoperi.

Entre las 7:30 a.m. y la 1:30 p.m. las actividades programadas en Los Guayos son poda de árboles, desmalezamiento y mantenimiento de equipo de Hidrocentro. Los sectores afectados serán: Isla La Culebra, barrio Zamora, caserío el roble, 12 de Marzo, barrio José M Lara, Agropecuaria El Roble.

Sábado 29 de agosto

Entre las 10:00 a.m. y las 2:00 p.m. hay una poda de árboles programada en San Joaquín. Los sectores afectados serán: urbanizaciones Pradera, Los Samanes, Los Bucares, El Roble, Araguaney, LA esmeralda, El refugio, El Gran Samán, El Cujizal, Los Almendrones, Los Guayacanes, sector Tierra del Sol, Los Cacaracos, Los Algarrobos, El Roble, Guayabal y sus alrededores.

En el mismo bloque horario, pero en Naguanagua, se realizará poda de árboles y reemplazo de cruceta de madera. Los sectores afectados: barrio Merecure, urbanización La Entrada, barrio Coromoto, urbanización Carilinda Etapa II, urbanización Altamira, urbanización Colinas del Rosio, urbanización Chuponal, Las Tinajas, Cafetal, El Salto, Ferrocarril, Las Trincheras y distribuidor Las Trincheras.

Domingo 30 de agosto

Entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m., en el municipio Tocuyito, se realizará la instalación de poste de circuito sin seccionamiento. Los sectores afectados son: Chaparral, Parada del Naipe, Gualembe y El Naipe

Entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m., en los municipios Guacara y San Diego, está programado el reemplazo de conductor de Troncal de 2/0 a 4/0. Sectores Afectados: QH- Antena Movistar, Villas de san Diego Country Club, Parque Nacional San Esteban, Villas de San Diego, D.R P del Monte Chalet, U. Parque Resd. Campestre la Cumaca, Colegio de Contadores, U. Villas del Norte, U. Isla Cumaca, S. AL Cumaca, B. Lavandero y Sedimentadora Hidrócentro. SD-U. Lomas de La Hda. Finca La Cumaca, S. Al Josefina, S. La Josefina II, C.R Las Trinitarias, Asociación de Profesores UC, Club. Marídense, C.R La Lopera, C.R Villa Real, C.R Villas Tiziana, C.R Villas de La Ponderosa, C. R El Lireal, U. Arturo Michelena, U. Terrazas de San Diego Country, U. Villa del Valle 2000 R, P; 2000, 2009, S. La Veguita, San Francisco de Cupira, S. Los Castaños, B. Sabana del Medio y C.R El Lireal. PC- C.C Naranjillo, Granja Montiel, Finca Monte Oscuro C.A, Empresa Petrocasa, Granja Don Tito, PDVSA Yagua. TN- S. Tronconero Centro, Calle Simón Rodríguez, S. Tronconero Sur, S. Colinas de Tronconero, S. Tronconero Norte. Museo Petroglifos, B. Quebrada Honda, S. Maracaibero, U. Milagro de Dios, S. El Limón, S. el Porvenir. PG- S. La Compañía, S. Mata Redonda, S. Habanero, Vizcarrondera II, S. Diego Ibarra, B. Ramón C, S. Vigirima, S. Al Peñita, S. Vigirima. TC- U Valle del Toco, U. Valle Dorado, S. Petroglifo, S Ojo de Dios, S. Ojo de Agua, S. El mangazo, S. El Retorno, S. cardonal, S. Sisal, Parcelamiento Terepaima, S. Villas de Dios II

Entre las 7:30 a.m. y la 1:30 p.m., en Puerto Cabello, realizarán la corrección de punto caliente en tramo de Línea Planta Centro- Valle Seco. Sectores afectados: caserío Las Ibarra, La Pradera y sus alrededores, Caserío Los Olivos, C. Brisas del Mar, Hda. Yacambu, Gañango, Brr. Litoral, Caserío Las rosa, Polígono de Tiro, DRPU, Resd. Maraven, Borburata, Resd. El Manglar, Quizandal, Dianca, Brr. Negro Primero, Brr. Ezequiel Zamora, Brr. Rancho Grande, Caja de Agua, Rancho Chico, U. Santa Lucia, Brr. Antonio José de Sucre, 5 Julio, Tropezón, Trincheron, Polvorines, 1 Julio, Brr. Pueblo Nuevo, Casco Histórico, Bolipuerto, Seniat, U. San Esteban, El rincón de Pitiguao, Sector Valle Verde, Cumboto Norte, Cumboto Sur, U. La Belisa, U. La Elvira, Brr. Unión, Brr. LA Cruz, 23 de Enero, 12 de Marzo, Brr., San José, Resd. Cumboto Mar, Brr. Anzoátegui y sus alrededores.

En el mismo bloque, pero en Naguanagua, está programada poda de árboles y reemplazo de cruceta de madera. Sectores afectados: B. Merecure, U. La Entrada, B. Coromoto, U. Carialinda Etapa II, U. Altamira, U. colinas del Rosio, U Chuponal, U Las Tinajas, Hda. Cafetal, S. El Salto, Ferrocarril, Las Trincheras y Distribuidor Las Trincheras.