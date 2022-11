Todo está listo, Cayenas de Carabobo y Caribeñas de Caracas se enfrentarán en la Gran Final de la Superliga Femenina de Baloncesto 2022. La batalla por el título iniciará la próxima semana en una serie a cinco juegos.



Cayenas se repuso y avanzó

Tras caer en el primer enfrentamiento de su serie, Cayenas logró reponerse para finalmente este lunes conseguir su tercera victoria ante Taurinas de Girardot, esta vez 89-77 en el Gimnasio Colegio de Abogados.



Las carabobeñas dejaron en el camino al conjunto que tuvo el mejor récord de la ronda regular (15-1) y se estrenará como finalista, de acuerdo con Líder en Deportes.



Desde el salto entre dos, Cayenas tomó la delantera en el score y aprovecharon el desconcierto de las rivales, que no contaron con su principal anotadora Endrina Bolívar. Ganaron el primer (25-16) y segundo cuarto (20-16) para llegar al medio tiempo arriba 45-32.



Ivaney Márquez, Yosimar Corrales, Leudys Quevedo y Katerine Monasterios no dieron oportunidad alguna a sus contrincantes en la primera mitad.



Taurinas mejoró su porcentaje de tiros de campo luego del descanso y dominaron el tercer cuarto 22-27 para llegar a los 10 minutos finales abajo solo por ocho (67-59).



En el inicio del último cuarto, las astadas llegaron a tomar el control del partido por tres unidades (70-73). Pero Ivaney Márquez consiguió un triple importante que empató las acciones, con un poco menos de cinco minutos en el reloj, y a partir de ahí las carabobeñas no bajaron el pie del acelerador.



Un parcial de 19-4 favorable a las locales terminó de sentenciar el partido.



Por las ganadoras, Ivaney Márquez fue la más destacada con 34 puntos, ocho rebotes y siete asistencias, seguida por Quevedo que anotó 18 unidades. Por Taurinas, destacó Guadalupe Díaz con 17 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias.



