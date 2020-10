El Centro Comunitario de Aprendizaje por los Derechos de la Niñez y Adolescencia (Cecodap) emitió un informe, con el apoyo técnico de Datanálisis, denominado “Situación actual de la educación a distancia en Venezuela”, en el que expuso que el 72% de los hogares aseguró que la calidad de este método de aprendizaje, durante la última etapa del año escolar 2019 – 2020, es de mala calidad.

Este resultado nos alerta sobre la valoración que hacen los padres, madres y responsables de la estrategia que se impulsa actualmente para dar continuidad a los procesos educativos, apuntó el informe.

En este sentido, agregó que la población de representantes, de 60 años o más, valoró con mayor negatividad la educación a distancia, llegando a calificarla como mala en un 40%, reseñó Tal Cual.

Servicios básicos y accesibilidad

Al considerar el contexto relacionado a servicios básicos y accesibilidad, el documento de la ONG señaló que existe un efecto diferenciado. En el oriente del país, el 59,1%, de los consultados manifestaron que la calidad de la educación a distancia es deficitaria, al igual que la región de Los Andes (58,8), Centro Occidente (57,1) y Zulia (54,2). Valoración que supera la media global.

Mientras que, en la región capital, el 38,9% de los encuestados calificó la nueva forma de estudio como deficiente.

Ambos resultados, en la Región Capital como en el interior del país, están ligados a las suspensiones del servicio eléctrico por prolongadas horas y a las fallas de internet.

El documento destacó que el 87% de los participantes sostuvieron que la herramienta preferida para la educación a distancia es World Wide Web; no obstante, no significa que esa cantidad de personas tengan acceso al mismo, ya que dos tercios de la población venezolana no cuentan con acceso a internet.

El informe tomó como referencia los datos publicados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), pues indicó que durante el mes de septiembre, de 2019, solo 32 de cada 100 hogares tenían acceso a conexión residencial; mientras que en marzo de 2020, el acceso a internet se reduce a 38% de los hogares.

Derechos vulnerados

No poder acceder a la educación a distancia supone que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes del país vean vulnerado su derecho a la educación y por consiguiente en mayor riesgo frente a las condiciones estructurales de la pobreza en Venezuela y sus efectos concurrentes ligados a la violencia, se expresó en el estudio.

El informe de Cecodap agregó que los venezolanos resaltaron la falta de lineamientos claros y uniformes, por parte del Ministerio para la Educación, lo cual permita desarrollar procesos de educación a distancia bajo criterios de calidad, especialmente adaptados en contexto que impone la pandemia.

Hemos observado que cada centro educativo estructura su propia estrategia, corriéndose el riesgo de que las mismas no estén adecuadamente contextualizadas a la realidad de los niños, niñas, adolescentes y sus familias. Esto resulta fundamental puesto que no basta con impartir los contenidos tradicionales a través de otra plataforma, sino que la dinámica digital requiere adecuaciones programáticas que suponen cambios significativos a la planificación de las clases para lograr procesos pedagógicos que favorezcan aprendizajes significativos, detalló el estudio.

Con información de Tal Cual.