Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, anunció, a través de una entrevista a Sky Sports, que se utilizarán líneas más gruesas para las decisiones de fuera de juego revisadas por el VAR.

El mandatario pretende utilizar esta nueva medida en los torneos UEFA, como la Champions y la Europa League. Incluso, no descartó que se implemente en la Eurocopa que se disputará en el próximo mes de junio.

“Un fuera de juego de un centímetro no es fuera de juego, porque ese no es el espíritu de la regla. Y tiene que ser un error claro y manifiesto para que el VAR intervenga. Por tanto, las líneas más gruesas son esenciales, porque ahora se dibujan de manera subjetiva y no son exactas. Por un centímetro puedes arruinar la temporada de un club con una decisión equivocada”, expresó el dirigente.

Ceferin también se refirió a la regla de las manos, tema que genera grandes debates en el mundo del fútbol. “También está la cuestión de las manos, que es poblemática, pero no sé qué hacer exactamente al respecto. Estamos discutiendo mucho con nuestros árbitros”.

El presidente habló sobre el futuro de las competiciones europeas y dejó entrever que están cerca de llegar a un acuerdo para crear un nuevo formato de la Champions League. “Tenemos que mantenernos unidos. Tenemos que debatir el futuro del fútbol europeo. Todos tendremos que ceder en algo, pero, al final, la decisión la tomará el Comité Ejecutivo de la UEFA. Con debate, creo que estaremos de acuerdo muy pronto porque sabemos cuáles son los principios del modelo deportivo europeo y, especialmente, el fútbol”.

La Asociación Europea de Clubes celebra su 24ª Asamblea General en Budapest los días 30 y 31 de marzo. Esta Asamblea se muestra como una reunión importante para definir el futuro de las competencias europeas y las reglas que rodean al fútbol del viejo continente.