El argentino Juan Manuel Cerúndolo cayó este martes en su debut en las finales ATP New Generation de Milán, torneo que reúne a los ocho mejores jugadores sub-21 de la temporada, contra el estadounidense Brandon Nakashima por 4-1, 3-4 (3), 4-1 y 4-0, en una hora y 32 minutos.



Cerúndolo, número 91 del ránking ATP a sus 19 años, no pudo frente a un Nakashima (n.63) que llegaba a Milán en gran estado de forma, tras ganar el título en el torneo Challenger de Brest y alcanzar dos finales en el circuito ATP, en Los Cabos y Atlanta.



El jugador argentino, tras perder el primer parcial por un contundente 1-4, había conseguido igualar el duelo al imponerse en el desempate de la segunda manga (7-3), pero no pudo contener a un Nakashima que le endosó un 4-1 y 4-0 en tan solo 36 minutos.



Cerúndolo, ganador este año en Córdoba y finalista en el Challenger de Lima, está encuadrado en el grupo A del Másters de Nueva Generación, junto a Nakashima, el español Carlos Alcaraz y el danés Holger Vitus Rune.



El grupo B está integrado por el argentino Sebastián Baez, el estadounidense Sebastian Korda, el italiano Lorenzo Musetti y el francés Hugo Gaston.



Como es habitual, el torneo milanés se disputa con reglas particulares, distintas a las de los normales torneos del circuito ATP.



Los encuentros son a cinco parciales, pero cada set es más breve, compuesto por cuatro juegos en vez de seis y sin cuarenta iguales. Habrá, en cambio, un punto decisivo para entregar el juego.



A partir de esta edición, además, hay un tiempo reducido de calentamiento, de cuatro minutos a un minuto, y la posibilidad de hablar con los entrenadores durante el encuentro. EFE.