El abridor dominicano Iván Nova ofreció una salida sólida y se vio dominante desde lo alto del montículo, representando la serpentina latinoamericana durante la jornada sabatina en las Grandes Ligas.

En el trabajo ofensivo del bateador designado cubano, el novato Yordan Álvarez, sacó la pelota del campo y ligó su cuadrangular número 27 en lo que va de temporada, aunque no pudo disfrutar de la victoria de equipo.

Mientras que el receptor venezolano Francisco Cervelli regresó al campo de juego y no desaprovechó la oportunidad de mostrar el bateo oportuno y su poder ofensivo.

El abridor dominicano Iván Nova lanzó cinco sólidos episodios para los Medias Blancas de Chicago, que superaron 5-3 a los Tigres de Detroit.

Nova (11-2) permitió ocho imparables, dos carreras, y retiró a tres bateadores por la vía del ponche en camino a conseguir la victoria.

Su compatriota el cerrador Alex Colomé (29) lanzó un episodio y consiguió el rescate.

El guardabosques Kole Calhoun y el segunda base David Fletcher sacaron la pelota del campo y los Angelinos de Los Ángeles derrotaron 8-4 a los Astros de Houston, para quienes Álvarez conectó de cuatro esquinas.

Álvarez botó la pelota del campo en la segunda entrada, solitario, y con el swing bien estudiado, llegó a 27 bambinazos en lo que va de la presente temporada.

Cervelli (2) conectó de cuatro esquinas y los Bravos de Atlanta consiguieron su tercera victoria seguida al derrotar 8-1 a los Gigantes de San Francisco.

