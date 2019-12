Las buenas noticias para los venezolanos que se encuentran en la agencia libre continúan llegando, este lunes el segunda base, César Hernández, pactó para la Temporada 2020 de las Grandes Ligas con los Indios de Cleveland, según informó el periodista Jeff Passan, a través de su cuenta en Twitter (@JeffPassan).

Second baseman Cesar Hernandez and the Cleveland Indians are in agreement on a one-year, $6.25 million contract, sources familiar with the agreement tell ESPN.

