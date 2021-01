Julio Borges asegura que Maduro pretende comprar apoyo político con donación de oxígeno a Manaos

El comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges, catalogó de chantaje de Nicolás Maduro el envío de oxígeno a la brasileña ciudad de Manaos. La región amazónica pasa por uno de sus peores momentos por el incremento de los contagios de COVID-19.

Reporta la web de El Nacional que Borges asegura que el anuncio de Maduro de ayudar a Manaos, pese a no contar con el reconocimiento del gobierno de Brasil, constituye un intento de comprar apoyo político. Criticó además que la ayuda que quiere enviar ocurre en medio de la crisis humanitaria y sanitaria que sufre Venezuela, en la que muchos pacientes experimentan escasez del insumo médico en cuestión.

Se desconoce si recibió autorización de Bolsonaro

El sábado Jorge Arreaza reveló que saldrían los primeros camiones con cilindros con miles de litros de oxígeno hacia Manaos, para que la localidad de Brasil atendiera la contingencia.

No obstante, no precisó el número de camiones a enviar, tampoco reveló si recibió autorización del gobierno de Jair Bolsonaro, que no lo reconoce como mandatario de Venezuela.

El gobierno de Bolsonaro tampoco se manifestó al respecto por los momentos.

Con información de El Nacional.