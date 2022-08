El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, exigió este lunes la devolución, lo «más pronto posible», del avión venezolano-iraní retenido en Argentina desde principios de junio pasado, que, a su juicio, está «secuestrado» por el Gobierno de ese país, presidido por Alberto Fernández.

«Exigimos la devolución del avión venezolano al Gobierno del señor Fernández y que devuelva ese avión a nuestro territorio lo más pronto posible, y que toda la tripulación sea puesta en nuestro país. Es un tema político del señor presidente Fernández», dijo el considerado número dos del chavismo en conferencia, transmitida por el canal estatal VTV.

Cabello sostuvo que el avión está «secuestrado por Argentina» con «toda la intención de apoderarse de un bien que es de todos los venezolanos».

«No entendemos cuál es el ensañamiento contra nuestro país. No entendemos. Sabemos que él (Fernández) tiene quién le da órdenes, porque eso es cumplir una orden del imperialismo. Después surge una orden judicial desde Miami, que ellos están dispuestos a cumplir, pero no están dispuestos a cumplir las leyes y ordenamientos del derecho internacional. A Estados Unidos sí les cumple», señaló.

La solicitud de confiscación

El pasado martes, el Departamento de Justicia de EE.UU. solicitó a Argentina que le permita confiscar la aeronave venezolana-iraní retenida desde el pasado 6 de junio por posibles vínculos con el terrorismo internacional.

Según EE.UU., el avión, de fabricación estadounidense, está sujeto a sanciones ya que su transferencia por parte de la empresa iraní Mahan Air a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), viola las leyes de exportación de la nación norteamericana.

Ambas empresas han sido sancionadas por EE.UU. por presunta colaboración logística con organizaciones terroristas.

De acuerdo con Cabello, el avión «no estaba ni llevando armas (…) (ni) estaba poniendo en peligro la seguridad de nadie, al contrario, pusieron en peligro la seguridad de la tripulación al negarles el combustible y al ponerlos a orbitar hasta que se les acabara» este recurso.

Agregó que el Gobierno argentino es el «único responsable» de lo que ocurra con el avión y su tripulación, integrada por 19 personas -5 iraníes y 14 venezolanos-, de los cuales 12 fueron liberados el martes pasado por el juez que interviene en la causa, mientras que a los otros siete decidió retenerlos.

Apoyo a Petro y a Colombia

Por otro lado, Cabello manifestó, en nombre del chavismo, su alegría por la investidura de Gustavo Petro como presidente de Colombia y aseguró que «se avizora una nueva esperanza» para el país andino.

«Se fue de Colombia, esperamos que por un largo tiempo, el narcoparamilitarismo que lo gobernaba. Se fue de Colombia la represión, la desaparición, los falsos positivos, los vínculos con el narcotráfico, con las trampas en las elecciones y una nueva esperanza se avizora en Colombia», dijo durante una conferencia de prensa.

Cabello fue enfático al asegurar que Venezuela tiene «muchas expectativas» sobre las acciones que Petro, que asumió el poder ayer, emprenda en su gestión y que espera que las relaciones entre ambos países se retomen en todos los niveles, no solo en el ámbito económico.

«Yo estoy seguro que aquí en Venezuela muchos están sacando cuentas, empresarios venezolanos, de cómo les va a ir. Nosotros estamos sacando cuenta cuánto vamos a crecer en lo humano, cuánto vamos a crecer en ese espíritu bolivariano que vimos ayer», apuntó.

Igualmente, insistió en que Venezuela «siempre» respetará los asuntos internos de Colombia, si bien tiene la «disposición» de trabajar en conjunto.

“Colombia cuenta con nosotros”

«Colombia sabe que cuenta con nosotros. El presidente Nicolás Maduro ha extendido sus brazos y el PSUV también extiende sus brazos para apoyar en lo que nosotros podamos apoyar al pueblo colombiano y a los partidos que apoyan al presidente Petro», afirmó.

El número dos del chavismo se refirió también a la política migratoria entre Colombia y Venezuela y detalló que es necesario que deje de ser vista «como un negocio».

«Ahí van a ocurrir seguramente algunas cosas, que no le van a gustar a Colombia, que no nos van a gustar a nosotros. Pero es un equilibrio, así son las relaciones entre los pueblos y estoy seguro que ese equilibrio va a ayudar, no solo a los venezolanos sino también a los colombianos», finalizó.

Tanto Maduro como Petro habían adelantado que restablecerían desde hoy, y en todos los niveles, las relaciones diplomáticas, rotas desde 2019 por las diferencias del chavismo con la Administración del expresidente Iván Duque. EFE