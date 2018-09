El chavismo convocó a una marcha el próximo martes contra “el imperialismo”, tras el reporte de The New York Times sobre reuniones entre funcionarios de Estados Unidos y militares de Venezuela en un abortado complot para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

“El imperialismo, el gobierno de Estados Unidos, reconoce haberse reunido al menos tres veces con militares golpistas para dar un golpe de Estado”, dijo al hacer el llamado este domingo Diosdado Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Constituyente que rige el país con poderes absolutos.

Durante un acto del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Cabello vinculó los contactos con la explosión de drones el pasado 4 de agosto en una parada militar que encabezaba Maduro.

“El magnicidio en grado de frustración fue dirigido por el imperialismo. ¿Quién tiene duda?”, agregó.

Según The New York Times, luego de las reuniones, los funcionarios estadounidenses decidieron no actuar. El diario no relaciona esos encuentros con el caso de los drones.

Este domingo, en Twitter, el canciller Jorge Arreaza calificó de “absolutamente inaceptable e injustificable que funcionarios del gobierno de Donald Trump participen de reuniones para alentar y promover acciones violentas de sectores extremistas”.

La víspera, al difundir un enlace a la versión en español del artículo en la web del diario neoyorquino, el propio Arreaza había dicho que The New York Times ofrecía “groseras evidencias” de las “conspiraciones” de Washington.

Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos han sido tensas desde la llegada al poder del fallecido expresidente socialista Hugo Chávez (1999-2013).

Tanto Chávez como Maduro, su sucesor, han acusado a Washington de decenas de supuestas conspiraciones e intentos de asesinato.

La administración de Trump tilda de “dictador” a Maduro y ha sido crítica con el gobierno en medio de la grave crisis venezolana. Desde 2017, ha impuesto sanciones financieras contra Venezuela y su estatal petrolera PDVSA.