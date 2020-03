Un equipo de médicos chinos realizó, este lunes, el primer trasplante doble de pulmón en un paciente de coronavirus en el mundo. La cirugía, de 5 horas de duración, fue realizada este sábado en la ciudad de Wuxi, cerca de Shanghái, a un individuo de 59 años diagnosticado con covid-19 el pasado 26 de enero, informa el medio local Global Times.

El hombre se encuentra actualmente en estado estable y con sus pulmones funcionando de manera correcta, informó Chen Jingyu, subdirector del Hospital Popular de Wuxi.

Chinese medics conducted the nation’s first lung transplant for a recovered #COVID19 patient.

Why did Chinese doctors choose to do a lung transplant? What does this mean for COVID19 treatment? Find out here: https://t.co/TSUtlpy2EY pic.twitter.com/1f9IJkbWxY

— China Science (@ChinaScience) March 2, 2020