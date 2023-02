Chris Hadfield es el primer astronauta canadiense en caminar en el espacio, cuando era niño, dio sus primeros pasos en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia.

El ingeniero y expiloto de caza de la Royal Canadian Air Force, a sus 63 años como astronauta retirado, en sus redes sociales en algunas ocasiones ha revelado detalles de su relación con “la tierra del sol amada”.

El excomandante de la Estación Espacial Internacional (EEI), en 2021 respondió a un tuit que tenía una fotografía suya de cuando era un niño “Ese soy yo, aprendiendo a caminar en Maracaibo”.

En ese momento, la noticia que pasó parte de su infancia en Maracaibo fue publicada en diversos medios informativos. Pero no era la primera vez que el astronauta Hadfield hablaba de Maracaibo.

Una de esas primeras veces fue en febrero de 2013, justamente desde el espacio, cuando tuiteó una foto de la ciudad, de noche, desde la EEI.

“El puente hacia Cabimas es claramente visible a través del lago. Viví aquí cuando era pequeño”, escribió junto a esa foto.

Maracaibo, Venezuela. The bridge to Cabimas clearly visible across the Lake. I lived here as an toddler. pic.twitter.com/gChQoANc

— Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) February 17, 2013