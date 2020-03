El lanzador zurdo de los Medias Rojas de Boston, Chris Sale, se perderá la nueva temporada del béisbol de las grandes ligas cuando se estabilice la situación pandémica en el mundo, debido a la cirugía Tommy John a la que deberá someterse para solucionar las dolencias que presenta en su codo desde el inicio de los campos de entrenamiento.

La organización que ha logrado el título de Serie Mundial en 9 ocasiones y que alcanzó la última en el 2018, ya había colocado a su as en la lista de lesionados al comenzar el Spring Training gracias a un cuadro gripal, sin embargo, el verdadero problema se presentó semanas después por un dolor en su brazo de lanzar que le impedía encontrarse cómodo en el montículo.

Los Medias Rojas realizaron exámenes a Sale para comunicar que no había daño en el ligamento del lanzador patirrojo y por lo que no sería necesaria la cirugía Tommy John, no obstante, en la tarde del pasado jueves, el equipo confirmó que el zurdo de 30 años será intervenido quirúrgicamente para solucionar el inconveniente en su brazo.

Por este motivo, Sale se perderá toda la temporada 2020 de las grandes ligas debido al tiempo de recuperación que requiere el codo para sanar y recuperar la fuerza necesaria. Habrá que esperar hasta la próxima campaña para ver nuevamente al flamante pitcher en el montículo del Fenway Park.