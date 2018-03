Gustavo Velutini Luning @cinefilo50

El secuestro de John Paul Getty III y dos reacciones ante el hecho, marcan la trama de la electrizante película “Todo el dinero del mundo”, cuya historia está basada en hechos reales que se sucedieron en la ciudad de Roma, en 1973.

Tal desgracia se enfoca desde tres ópticas diferentes, perfectamente entrelazado, las reacciones del abuelo y la madre del chico secuestrado, y todo lo referente al secuestro y de cómo esto se fue tornando violento, ante la negativa de pagar el rescate.

El abuelo y magnate empresario petrolero, o sea John Paul Getty, actuó y hablaba en base a su mezquindad, la madre, Gail Harris, opero desde su gran amor maternal, llevándolo hasta sus últimas consecuencias. Tanto uno como otro personaje son los dos extremos de esta historia, ya que ninguno se apoyaba entre sí. Roles perfectamente encarnados por el grandísimo Christopher Plummer y la joven estrella Michelle Williams, bajo la dirección del connotado director Ridley Scott.

El guión de este thriller es de David Scarpa, quien adapto al cine el libro de John Pearson, llamado “Painfully Rich: The Outrageous Fortunes and Misfortunes Of The Heirs Of J. Paul Getty (Dolorosamente Rico: las indignantes fortunas e infortunios de los herederos de J. Paul Getty).

“Todo el dinero del mundo” cuenta con una dirección de fotografía perfecta, a cargo de Dariusz Wolski, ASC, cuya perfecta labor se evidencia en los sombríos momentos del secuestro, además, esta todo lo referente al mezquino mundo del adinerado John Paul Getty, exactamente en las escenas que se aprecian sus extensas riquezas, traducido ello, en sus obras de artes.

Se destaca la escena de cuando el adinerado y calculador personaje, va caminando extraviadamente por el pasillo de su casa, para terminar sentado en un sillón, abrazando su más reciente adquisición artística.

Christopher Plummer se ratifica con este perturbador film, como todo un sobresaliente “actor carácter”, algo que le está ayudando a conseguir grandes personajes y muy propios de su edad.

Es así como en estos últimos diez años la prensa y público, ha aplaudido al octogenario intérprete en reiteradas oportunidades, ejemplo de ello, cuando estreno “La última estación”, donde dio vida a León Nikolaïévitch Tolstoï, un drama biográfico dirigido por Michael Hoffman, otro papel llamativo, Fred, un anciano muy solitario, que verá renovar su vida al volverse a enamorar, en “Elsa y Fred”, coprotagonizándola con Shirley McLaine.

Además, está el rol de Joseph Cutter, un falsificador y ladrón, que decide ayudar a su hijo en un cambiazo, en “The Forger”. Igualmente asumió a Aristóteles, un rol secundario en la trama de “Alejandro Magno”, con Colin Farell y Angelina Jolie.

Con ochenta años de edad recibió su primera postulación al Oscar a Mejor Actor de Reparto, por “La última estación” en el 2010. Una segunda nominación alcanza por “Begginers”, en igual rubro y la tercera recién la cosecho este año, con 88 años, en la categoría de Actor Secundario, por “Todo el dinero del mundo”, por asumir a un multimillonario extremadamente egoísta, cruel y codicioso.

Christopher Plummer gana la estatuilla dorada en el 2012, con su segunda candidatura.

En la década del cincuenta es cuando empieza la carrera escénica del actor canadiense, logrando pasar del teatro a la televisión, para finalmente iniciarse en el cine estadounidense.

En 1958 logro un papel en secundario y otro protagónico en las cintas “Stage Struck” y “Wind Across the Everglades”. Seis años más tarde, consigue su primer gran éxito al interpretar al capitán Von Trapp, en “Sonrisas y lágrimas”, junto a Julie Andrews. Desde entonces Christopher Plummer no ha parado de trabajar, sumando sesenta años de carrera ininterrumpida.

Tras “Todo el dinero del mundo”, ya Plummer ha rodado dos filmes más, que están por estrenar y tiene pendiente la filmación de otro largometraje.

Christopher llego a este proyecto por rebote, ya que el papel del avaro empresario lo había sido interpretado originalmente por el doblemente oscarizado Kevin Spacey (quien fue envejecido gracias al maquillaje).

Un thriller de Ridley Scott

“Todo el dinero del mundo” (All the Money in the World) es realmente electrizante, no solo por la frialdad de John Paul Getty, sino también por el coraje de Gail Harris de Getty, una madre desesperada y dispuesta a todo por la libertad de su hijo, hasta el punto de retar a su ex suegro.

Paralelamente está el drama que vive el joven John Paul Getty III, al caer en manos de los secuestradores.

Este rapto fue conocido como el caso del “niño sin oreja”, lo que comenzó cuando un grupo consigue arrebatarle la libertad al adolescente John Paul Getty III (encarnado por Charlie Plummer), para luego ser vendido a otros personas. Además la prensa se hizo eco, de la mezquindad del magnate, que ese momento se establecía como el empresario más rico del mundo. Lo insólito del caso, es que se negaba a pagar el rescate, de tanto 17 millones de dólares.

También actúan Mark Walhberg, el oscarizado Timothy Hutton, el joven Charlie Plummer (por cierto, no es familia de Christopher), Romain Duris y el niño Charlie Shotwell, todos bajo la dirección de Ridley Scott, que una vez más aborda el drama y la violencia angustiante, en un thriller que trata de la búsqueda de la libertad.

Ridley Scott suma varios thriller a su filmografía, donde también predomina, la ciencia ficción, o sea con “Alíen, el octavo pasajero” (1979), “Blade Runner (1982) como “Prometheus” (2012). Sus thriller más celebrado son “Black Rain” (1989) con Michael Douglas, “Thelma & Luise” (1991) como “Red de mentiras”, etc. Títulos que títulos, que tienen el visto bueno del “buen cine”.

“Todo el dinero del mundo” opto al Globo de Oro en tres categorías: Actriz en Drama (Michelle Williams), Actor Secundario (Christoher Plummer) y Director (Ridley Scott).

Además la película consiguió ser candidata al Oscar y BAFTA (el Oscar ingles), gracias a la nominación concedida a Christopher Plummer, por Mejor Actor Secundario (estatuillas que perdió ante Sam Rockwell).