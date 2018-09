De nuevo el universo de Winnie Pooh y sus amigos están de regreso, en esta oportunidad para protagonizar una historia real y no animada, en “Christopher Robin: un reencuentro inolvidable”, donde los populares y simpáticos personajes vivirán una gran aventura más allá su hábitat, el Bosque de los Cien Acres, porque todos ellos llegarán a Londres, con un Christopher Robin adulto y sin el “yo niño”, en cambio, a Winnie se le vera desorientado y triste, sin sus amigos e incluso sin su miel para comer.

Marc Forster dirige este original film, con un guión del “oscarizado” Tom McCarthy, Allison Schroeder y Alex Ross Perry, dándole diálogos a una historia de Greg Brooker y Mark Steven Johnson, basada en los personajes creados por A.A. Milne y E.H. Shepard.

Del papel, al dibujo animado y al cine real

Los personajes Christopher Robin y Winnie the Pooh aparecieron por primera vez en 1924, en una colección de poemas escrita por A.A. Milne, llamado “When We Were Very Young”.

Dos años más tarde se editó el libro de cuentos de “Winnie-the-Pooh”, para luego ser traducido a todos los idiomas.

Más allá de las publicaciones existentes, Winnie y sus amigos, han sido protagonistas de series de televisión y de varias producciones cinematográficas, la última en llegar a la gran pantalla fue en el 2011, un animado producido y distribuido por Walt Disney Studio.

Ahora Winnie Pooh, Piglet, Tigger, Conejo, Ígor, Christopher Robin, Rito, Cangu y Búho, pasan al cine “live action” (cine real), en “Christopher Robin: un reencuentro inolvidable”, cuyas imágenes cobran vida, por entrelazarse el uso de la animación y de los efectos especiales.

Este film va más allá de las aventuras de Winnie Pooh y sus amigos, porque deja de lado ese mundo de fantasía estacionario, para avanzar en el tiempo, ya que el niño crece y abandona el Bosque.

La película se centra en el reencuentro de Christopher Robin con sus amigos del Bosque de los Cien Acres, treinta años después.

La película

Christopher Robin ha crecido, ahora vive en Londres, junto a su esposa e hija.

Este niño convertido en adulto es adicto al trabajo, por culpa de ello ha perdido su espontaneidad ante su familia. Atrás queda ese “yo niño” que le hizo tan feliz, lo que fue diluyéndose, porque sus padres le obligaron a madurar rápidamente.

Paralelamente el Bosque ha perdido su alegría, lo que ha obligado a cada habitante de los Cien Acres a encerrarse y vivir solitariamente. Ante tal situación, Winnie se sume en la tristeza, busca salir de su hábitat y llega a Londres (de los años 50), donde por cosas del destino se topará con Christopher.

Para Winnie es una alegría, para Christopher es un problema, justo aquí se inicia el desarrollo de esta historia de dos seres solitarios, donde persiste la negación del “yo niño” en Christopher, pero a pesar de todo, él busca devolver a Winnie al bosque; en medio de un viaje salpicado de aventuras, humor y de sentimientos encontrados.

Tras esta vivencia, Christopher vuelve a al trabajo, saltándose a su familia nuevamente.

Es entonces cuando Winnie y Tigger ven que Christopher regresa a su mundo, sin su material de trabajo, por lo tanto Igor, Piglet, Winnie y Tigger saldrán de su bosque para ir en la ayuda de su amigo, debiendo viajar a Londres. En ese camino de aventuras, conocerán a Evelyn y Madeline, esposa e hija de Christopher.

Tras un poco de drama, todos juntos conseguirán un milagro: hacer que fluya en el estresado Christopher, ese “yo niño”, sin dejar de ser un adulto.

“Christopher Robin: un encuentro inolvidable” esta actuada por Ewan McGregor como Christopher Robin; Hayley Atwell como Evelyn; la pequeña Bronte Carmichael como Madeline; y con ellos, el ganador de un premio Emmy, Mark Gatiss como Giles Winslow, el jefe de Robin.

Un film dividido en dos etapas, la primera cuando se reúnen Winnie y Christopher, ya que el reencuentro esta tratado de manera seria, hasta que consiguen nuevamente entenderse. Lo mejor de esta parte son las escenas de la estación del tren. La segunda etapa es mucho más ligera, con más toque de aventura y con el elemento de “yo niño”.

@cinefilo50