Cicpc capturó al presunto violador de una menor de 13 años en Yagua

🚷 CAPTURADO POR PESQUISAS DEL CICPC LAS ACACIAS VIOLADOR EN YAGUA – MUNICIPIO GUACARA 🚷 . . La denuncia fue interpuesta por la madre de una niña de 13 años de edad, después de que esta le confesara a su progenitora que DANIEL ENRIQUE MARTÍNEZ FIGUEREDO, de 45 años de edad, quien es pareja sentimental de su abuela, abusó de ella en reiteradas oportunidades, amenazandola de muerte si decía algo.. . . La captura de este sujeto fue llevada a cabo en el sector Merecure, en la población de Yagua, Municipio Guacara. . Tras practicarle los exámenes médicos forenses de rigor, se pudo determinar que la niña sufrió abuso continuo. . . El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía Vigésima Sexta del Ministerio Público del Estado Carabobo. . #CICPC #Instagram #Carabobo #Valencia #EficienciaONada #LoBuenosSomosMas #Policia #PoliciaCientifica #Noticia #UltimaHora #DouglasRico @douglas.ricovzla @jsalazarcicpc @subdireccióncicpc @mercybracho71 @cicpc011 @regioncentralcicpc @prensacicpc @delegacionestadalcarabobo @altuveacicpc @sd_acacias_cicpc Jefes del Despacho ⤵ @comisariojuanruizcicpc @rperez_cicpc @barcelocicpc