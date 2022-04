Cifra2 Band, la agrupación que busca reavivar la movida nocturna carabobeña

Un grupo de “panas” músicos que decidieron unirse para hacer buena música. Así se definen los integrantes de Cifra2 Band, una nueva propuesta musical que busca reavivar la movida nocturna carabobeña, que se vio afectada durante dos años por la pandemia y la crisis del país.

Maykel Chirinos en la guitarra, Aníbal Guevara en la percusión, Antonio Andrade en el bajo y Cristal Voz al frente, ofrecen una fresca propuesta acústica de temas que han marcado diversas épocas mediante nuevos arreglos musicales, con una impresionante variedad de ritmos que envuelven en una mágica atmósfera a toda la audiencia.

Cristal Alzolay, conocida artísticamente como Cristal Voz, quien debe su nombre artístico a un impresionante registro vocal, es la encargada de darle vida a cada canción del amplio repertorio de Cifra2 Band. “Hacemos temas conocidos con arreglos completamente diferentes, te sorprenderías al escuchar nuestro tributo a Abba con arreglos en reggae o quizá un merengue de los 80 en bossa nova y por qué no, un reggaetón en flamenco. Nuestra selección musical es exclusiva».

La ventaja de ser la única mujer de la banda



La cantante valenciana aseveró que para una mujer no es fácil mantenerse en la movida de las bandas. “En el mercado musical la mujer está más propensa a sufrir discriminación por su género en cuanto al aspecto o edad, pero en Cifra2 Band no pasa eso. Somos un equipo, aquí no hay jefes ni empleados, todos somos un equipo y lo más bonito es que vivimos en constante proceso creativo”.

Cristal Voz señaló que todavía hay quienes señalan si una mujer ya pasa de cierta edad y hasta ponen en tela de juicio su talento. “Ahí es donde se pone a prueba la fortaleza mental. Hay que tratar de tomar esos comentarios como un impulso para seguir mejorando con trabajo, esfuerzo y disciplina”.

Asimismo, Maykel Chirinos, guitarrista y encargado de la dirección musical de Cifra2 Band enfatizó en que el concepto del grupo va dirigido a todas las personas que disfruten la buena música.

“Hacemos los que nos gusta, nos divertimos haciendo música y eso lo nota el público. Nos reímos en tarima y eso contagia a la gente, porque nuestra propuesta va dirigida a todo aquel que quiera pasarla bien, recordar momentos importantes de su vida, de su adolescencia, el primer amor”, apuntó.

Por su parte, el destacado percusionista, Aníbal Guevara destacó que Dios está al mando de la agrupación. “Fue Dios quien nos unió para llevar a cabo este proyecto tan bonito, no ha sido fácil hacer un nombre como agrupación nueva en un estado lleno de tanto talento, pues son muchas las bandas emergentes y aunque nosotros ya tenemos algunos años en la rueda tocando en orquestas, estamos posicionando este nuevo proyecto, con mucha emoción. El Señor nos ha guiado para que todo fluya, y el resultado se aprecia en tarima”.

Nueva era, nuevos mercados

Antonio Andrade, bajista de trayectoria en nuestro país se mostró optimista ante el repunte de la economía nocturna de la ciudad y recalcó que eso eleva oportunidades para todos los que viven de la música. “Antes de la pandemia, los músicos teníamos hasta cuatro y cinco shows a la semana, fiestas privadas que contrataban grandes orquestas, eso ya no es común porque la realidad económica del venezolano es otra y los tiempos nos han llevado a otros mercados”.

El bajista asegura que la era 2.0 también ha llevado a cambiar formatos. Pero de ahí florecen las oportunidades, como la agrupación Cifra2 Band, que fue el resultado de un trabajo hecho con amor.

Es importante destacar que la banda carabobeña que no descarta ningún ritmo, por lo que recientemente decidieron incorporar a su equipamiento musical una batería y piano, para complacer a los amantes del formato banda.

Cifra2 Band tiene muchos planes para lo que queda del 2022, entre los que está la producción de un mini concierto tributo a grandes bandas en español como Mecano, La Quinta Estación y otras destacadas agrupaciones.

En su cuenta en Instagram, @cifra2banda, puedes conocer más acerca de la agrupación carabobeña.

