En un comunicado de prensa la Corte Interamericana de Justicia (CIJ) sostuvo, que celebrará audiencia pública el 14 de noviembre sobre la solicitud de indicación de medidas provisionales presentada por Guyana en el caso relativo al Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899 sobre el Esequibo.

La audiencia pública será sobre las medidas cautelares que pidió Guyana en reclamo a las preguntas 1, 3 y 5 del referendo consultivo que hará el Gobierno de Venezuela sobre el Esequibo el próximo 3 de diciembre de este año.

De acuerdo al comunicado, esta es la fecha escogida para la audiencia: martes 14 de noviembre de 2023 10.00 a 11.30 horas: Alegato oral (Guyana)

3 p.m.-4.30 p.m.: Alegato oral (Venezuela)

