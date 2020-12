Cilia Flores, esposa del mandatario oficialista, Nicolás Maduro, y candidata a la Asamblea Nacional, comentó este domingo que la ausencia de personas en los centros de votación se debe a que las colas avanzan rápido.

“Es tan rápido que la gente vota y se va. No da chance de que se aglomeren”, expresó Flores.

El diario El Nacional informó que los principales centros de votación de Caracas se pudo constatar la poca afluencia de votantes.

De esta manera la cínica de Cilia Flores se excusa sobre los centros electorales vacíos.

No, Cilia no es que la gente se va rápido, es que la gente no acudió a votar ¡Deja la falsedad! #CentrosDelFraudeVacíos#DanielRios pic.twitter.com/czTJDPNNwE

— Daniel Rios (@Daniel_RiosVE) December 6, 2020