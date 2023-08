La decisión es clara: El tren de Aragua, sus cómplices, colaboradores y toda persona allegada a ese grupo es objetivo militar. «Hemos decidido combatir a toda la delincuencia que intente extorsionar o cometer algún tipo de delito contra la población civil.

Nosotros no extorsionamos al comercio, vamos en contra de eso”, agregaron los miembros del ‘Clan del Golfo’, quienes también dejaron un comunicado con fecha del 10 de agosto de 2023.

Las autoridades todavía no se han pronunciado sobre el video. Sin embargo, el 2 de agosto pasado, durante un consejo de seguridad, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, negó la supuesta presencia del ‘Clan del Golfo’ en Bogotá: “no hay evidencia de que exista el ‘Clan del Golfo’ en Bogotá, según información de inteligen cia”.

Sobre el ‘Tren de Aragua’, no es novedad que delinquen en Bogotá . De hecho, la alcaldesa Claudia López ha atribuido homicidios, secuestros y extorsiones a ese grupo delincuencial.

Aterradores audios y mensajes del ‘Tren de Aragua’ en Bogotá

A las trabajadoras sexuales les cobran coimas para dejarlas trabajar; a comerciantes les cobran por falsos servicios de seguridad; a las tiendas de venta de licor las obligan a comercializar bebidas adulteradas; también deciden a qué empleados pueden y no pueden contratar. Quienes se niegan a cumplir con sus órdenes son amenazados. El Tren de Aragua envía sicarios motorizados para que atenten contra sus negocios, se evidencia en videos que fueron obtenidos por SEMANA.

“Por qué cortas la comunicación, tú crees que cortando la comunicación vas a resolver eso con nosotros. Me voy a meter contigo y con tu familia, para que tú veas que el Tren de Aragua no come de Gobierno colombiano ni de nadie. Vinimos aquí a matarnos con quien sea, pero si tú quieres medir fuerzas conmigo, atente a las consecuencias”, amenaza un integrante del ‘Tren de Aragua’ a una de sus víctimas que le colgó la llamada.