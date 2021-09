Las clases en la Universidad de Carabobo comenzarán el próximo lunes cuatro de octubre, sin embargo el vicerrector académico, Ulises Rojas, observa que no se han tomado en cuenta algunos criterios importantes, que podrían generar problemas en cuanto a la asistencia.

Citó por ejemplo que se deben analizar las condiciones físicas de los laboratorios y clínicas, el traslado de estudiantes y de profesores.

El vicerrector académico declaró al programa En Contexto, de la emisora Exitos, donde manifestó que es alarmante el nivel de empobrecimiento que enfrentan los profesores, lo cual les impide ir a la universidad cinco días a la semana, como antes lo hacían.

Recordó que el elevado precio de la gasolina, es un elemento que repercutirá negativamente en la asistencia profesoral, porque los docentes reciben muy pocos ingresos.

En relación a la jornada de vacunación, dijo que no se ha iniciado porque están a la espera de una respuesta, que sobre el particular deben ofrecer las autoridades de Insalud.

Rojas precisó que se estima que pudiera realizarse entre jueves y viernes, para ser vacunados unos tres mil estudiantes. La información oficial se dará a conocer a través de la cuenta Twitter de la UC.

Refirió que la gran mayoría de los estudiantes de Ciencias de la Salud ya se vacunaron.

El vicerrector precisó que todavía no hay precisión sobre el lugar donde se realizará la jornada, pero posiblemente sea en el rectorado.

Igualmente señaló que a todos los vacunados se les hará saber que deben mantener las medidas de bioseguridad para evitar los contagios con la COVID-19, pues la vacuna no asegura que la persona no se contagie, solo que la enfermedad no le dará en forma tan severa.