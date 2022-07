Existe una vía institucional para solicitar la ayuda oficial cuando se tiene un familiar desaparecido en la peligrosa selva del Darién, el paso entre Colombia y Panamá que muchos utilicen en busca de un país que les garantice mejores condiciones de vida. La Defensoría del Pueblo de Panamá puso a disposición información sobre el mecanismo a utilizar en estos casos.

Jonathan Santander, director de Relaciones Internacionales de la Defensoría del Pueblo de Panamá, detalló que ese organismo puede recibir la información y hacerla llegar al Servicio Nacional de Migración de ese país, para la búsqueda de personas desaparecidas.

Es necesario redactar una comunicación dirigida a la Defensoría del Pueblo de Panamá, a través de [email protected] o ingresar la información en la página web, en la sección de quejas: https://www.defensoria.gob.pa/quejas/, la cual deberá incluir lo siguiente:

Datos del familiar, fecha y lugar de salida desde Colombia, nombres de acompañantes y quienes les trasladaron, día que perdieron la comunicación. Un relato cronológico de lo que saben que haya ocurrido. Adjuntar documentos tanto de la persona desaparecida, como del familiar que pide la ayuda Adjuntar imágenes y videos que haya enviado el familiar Colocar los teléfonos de contacto de la persona que denuncia, ciudad de residencia y parentesco con el desaparecido.

Santander explicó que los familiares que denuncien deben tener conocimiento de la fecha probada del ingreso a la selva del Darién, pues ello permite determinar la cantidad de días que podría tardar para llegar a una de las comunidades de acogida. «Así, el servicio de migración podrá indagar si en las estaciones de recepción migratorias y comunidades indígenas tienen registrada a esa persona”.

En declaraciones a En Frontera, el funcionario detalló que a través de este mecanismo pueden solicitar información sobre quiénes han ingresado a Panamá y en cuál estación de recepción migratoria o comunidad de acogida ha estado, así como sus condiciones de salud.

También pueden diligenciar de manera oficial la solicitud de recorrido dentro de las rutas migratorias con la finalidad de salvamento y rescate, en caso de que el migrante haya sido abandonado y no pueda movilizarse porque se encuentre herido en la ruta o por otras razones de salud.

Cuando se trata de personas fallecidas, si el denunciante tiene conocimiento del área donde podría estar el cuerpo, la Defensoría del Pueblo puede pedir a las instituciones respectivas que apoyen el proceso para intentar recuperar los restos.

Te puede interesar: Murió joven tachirense en la selva del Darién tras ser mordido por una serpiente

Las cifras más actuales dan cuenta que a diario transitan por la peligrosa selva unas 330 personas, en su mayoría venezolanos, haitianos y cubanos. A la fecha, según En Frontera, han fallecido 13 nacionales en lo que va de 2022. De las otras dos nacionalidades no hay registros.

El Servicio Jesuíta de Refugiados situó en 26 mil 800 la cifra de venezolanos que cruzó el Darién en 2021. «Entre enero y febrero de 2022,lo hicieron más de 2.500 personas, dijo Conrado Zepeda, SJ., director del JRS, a Radio Fe y Alegría.

David Smolansky la llevó a más de 28 mil en el primer semestre. “Desde Panamá hasta Canadá, no hay país que no solicite visa a los venezolanos y aún así más de 28 mil migrantes venezolanos han cruzado la selva del Darién en el primer semestre. Una migración segura, regular y ordenada no depende de visas, menos cuando se huye de una dictadura”.