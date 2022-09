Los Guardianes de Cleveland conquistaron el banderín de la División Central de la Liga Americana y avanzaron a la postemporada de las Grandes Ligas.



Según reseña Líder en Deportes, el equipo en el que milita Andrés Giménez venció 10-4 a los Rangers de Texas en el Globe Life Field, siendo esté su primer título divisional desde 2018.



El criollo se ha convertido en uno de los pilares ofensivos y defensivos de la franquicia y no escondió su felicidad durante la celebración por alcanzar el banderín.



“Fui a la temporada muerta a trabajar y fue muy reconfortante ver lo que pudimos hacer. Yo creo que desde el primer día del Spring Training se vio la conexión. Ahora vemos el resultado”, dijo el pelotero.



A pesar que Giménez no pudo participar en la victoria ante los Rangers, sus números demuestran el compromiso que tiene con el madero para apoyar a los Guardianes.



El equipo se encuentra en la búsqueda de conquistar la Serie Mundial que no ganan desde la campaña de 1948.



En la presente temporada, el venezolano posee un promedio al bate de .303, con 141 imparables, 17 cuadrangulares, 68 carreras impulsadas y 64 anotadas.

Con información de liderendeportes.com